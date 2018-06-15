Глушаков: «Роналду увидел гол Головина и решил повторить»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сравнил голы со штрафных нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитника сборной России Александра Головина на ЧМ-2018.

Роналду забил Испании (3:3), Головин – Саудовской Аравии (5:0).

«Думаю, Криштиану увидел гол Головина и решил повторить такой же гол со штрафного. Понятно, что это все шутки. Это – космос, он – сильный футболист», – сказал Глушаков.

Посмотреть гол можно на видео ниже (с 1:38).

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