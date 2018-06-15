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Глушаков: «Роналду увидел гол Головина и решил повторить»

15 июня 2018, 23:41
18

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сравнил голы со штрафных нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитника сборной России Александра Головина на ЧМ-2018.

Роналду забил Испании (3:3), Головин – Саудовской Аравии (5:0).

«Думаю, Криштиану увидел гол Головина и решил повторить такой же гол со штрафного. Понятно, что это все шутки. Это – космос, он – сильный футболист», – сказал Глушаков.

Посмотреть гол можно на видео ниже (с 1:38).

Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

Источник: Sport24
Чемпионат мира Португалия Россия Спартак Глушаков Денис Роналду Криштиану Головин Александр
Комментарии (18)
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giluxa1963
1529095638
а ты откуда вылез лупоглазый
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mialkov
1529097506
У Головина удар получился красивее
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нейтральныйкакникто
1529105218
Может и так , но пусть теперь Головин , или кто-то из партнёров , например Дзюба ,посмотрит на игру Рональду и повторит хетрик в матче с Египтом или Уругваем
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Blossiya
1529126287
Шутка к месту. А ежели без шуток, то у Роналду такая энергетика,нацеленность на победу, что он заводит любую команду, в которой играет. Таких в современном футболе больше нет.
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VVM1964
1529133333
Только и остается , что давать комментарии сидя на диване , эх Денис , а ведь мог бы и ты сейчас зажигать на ЧМ .
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vashinin
1529135604
это он еще гол Дзюбы не видел))
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OfaZavr
1529136051
без сомнений гол Головина очень впечатлил Роналду и он подумал что просто обязан его повторить))
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Мары
1529144071
Смех смехом, но в одном случае мяч забили саудитам, а во втором случае испанцам.В одном случае гол только увеличил отрыв одной команды от другой, а во втором случае гол спас команду от поражения. Головин конечно большой молодец и умница, но Роналду просто космос.
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Полная Канистра
1529144463
поразительно один в один Головина и Роналду оба шикарные голы
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zigbert
1529154938
Да голы очень похожи.
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