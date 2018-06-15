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    Глушаков: «Роналду увидел гол Головина и решил повторить»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сравнил голы со штрафных нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитника сборной России Александра Головина на ЧМ-2018.

    Роналду забил Испании (3:3), Головин – Саудовской Аравии (5:0).

    «Думаю, Криштиану увидел гол Головина и решил повторить такой же гол со штрафного. Понятно, что это все шутки. Это – космос, он – сильный футболист», – сказал Глушаков.

    Посмотреть гол можно на видео ниже (с 1:38).

    Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

    Источник: Sport24

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    15.06.2018 23:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 16:15

      Да голы очень похожи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 июня 2018, 13:21

      поразительно один в один Головина и Роналду оба шикарные голы

      5
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 16 июня 2018, 13:14

      Смех смехом, но в одном случае мяч забили саудитам, а во втором случае испанцам.В одном случае гол только увеличил отрыв одной команды от другой, а во втором случае гол спас команду от поражения. Головин конечно большой молодец и умница, но Роналду просто космос.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 11:00

      без сомнений гол Головина очень впечатлил Роналду и он подумал что просто обязан его повторить))

      7
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > OfaZavr 16 июня 2018, 15:48

      Теперь будет перед всеми хвалится, что смог повторить ))))

      3
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 16 июня 2018, 10:53

      это он еще гол Дзюбы не видел))

      5
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 июня 2018, 08:18

      Шутка к месту. А ежели без шуток, то у Роналду такая энергетика,нацеленность на победу, что он заводит любую команду, в которой играет. Таких в современном футболе больше нет.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 июня 2018, 05:08

      Это Денис вспомнил о Роналду и подумал: "Чем черт не шутит"))).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 июня 2018, 04:45

      А забил бы Головин как Роналду, если в концовке счет 2:3, а не 4:0 ?

      2
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      Рейтинг: +8757

      tesch > Бухбух 16 июня 2018, 19:31

      не факт.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 16 июня 2018, 02:26

      Может и так , но пусть теперь Головин , или кто-то из партнёров , например Дзюба ,посмотрит на игру Рональду и повторит хетрик в матче с Египтом или Уругваем

      6
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      Рейтинг: -45

      stream15 16 июня 2018, 02:16

      Какая сказочная глупость.

      0
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > stream15 16 июня 2018, 06:34

      для таких как ты специально отметили, что это шутка. Кстати, отличная шутка.

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