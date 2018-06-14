Гендиректор «Зари» – о трансфере Лунина в «Реал»: «Ведем переговоры не только с «Наполи»

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов отказался комментировать информацию о переговорах с «Реалом» относительно трансфера вратаря Андрея Лунина.

– Пока что ничего не могу сказать по поводу того, кто из футболистов покинет нашу команду в межсезонье.

– Ведет ли «Реал» переговоры с «Зарей» о трансфере Лунина?

– У кого эта новость появилась, у того и спрашивайте. Я не комментирую подобную информацию. Что касается «Наполи», то мы ведем переговоры не только с ними, но и с другими клубами. Луниным интересуются многие европейские команды.