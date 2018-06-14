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    Гендиректор «Зари» – о трансфере Лунина в «Реал»: «Ведем переговоры не только с «Наполи»

    Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов отказался комментировать информацию о переговорах с «Реалом» относительно трансфера вратаря Андрея Лунина.

    – Пока что ничего не могу сказать по поводу того, кто из футболистов покинет нашу команду в межсезонье.

    – Ведет ли «Реал» переговоры с «Зарей» о трансфере Лунина?

    – У кого эта новость появилась, у того и спрашивайте. Я не комментирую подобную информацию. Что касается «Наполи», то мы ведем переговоры не только с ними, но и с другими клубами. Луниным интересуются многие европейские команды.

    Источник: Footboom

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    14.06.2018 08:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июня 2018, 09:10

      Инфа, что продали его "Наполи за 8 млн. евро отменяется ?...

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