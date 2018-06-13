«Реал» – главный претендент на Лунина

У сливок есть свой молодой и талантливый - Лука Зидан.
Вратарь луганской «Зари» Андрей Лунин может перебраться в чемпионат Испании. В его услугах заинтересован «Реал».
По сообщениям украинских СМИ, испанский гранд является основным претендентом на 18-летнего голкипера сборной Украины. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Наполи» и «Ливерпуль».
Ми ні на що не натякаємо...— FootballHub (@FootballHub_Ua) 12 июня 2018 г.
Але Реал головний претендент на Луніна
Переговори тривають pic.twitter.com/GbNRNbRiYI