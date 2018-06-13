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    «Реал» – главный претендент на Лунина

    Вратарь луганской «Зари» Андрей Лунин может перебраться в чемпионат Испании. В его услугах заинтересован «Реал».

    По сообщениям украинских СМИ, испанский гранд является основным претендентом на 18-летнего голкипера сборной Украины. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Наполи» и «Ливерпуль».

    Источник: Twitter

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    13.06.2018 10:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +833

      Sola 14 июня 2018, 02:26

      У сливок есть свой молодой и талантливый - Лука Зидан.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 13 июня 2018, 17:23

      нах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 16:12

      Взять конечно не возьмут ,но реклама для него хорошая.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 13:50

      смешно, не более)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 июня 2018, 12:46

      ахахаххахахахааа !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 13 июня 2018, 11:18

      Одно и тоже что и Смолов там. утятина, Реал может себе позволить того же Доннарумму, который более талантливее и сможет вытеснить Наваса из ворот, СМИ хотя бы поскромнее команды писали, например середняки топ чемпионатов, то данные новости бесят, они бы ещё написали что Заболотным Барса интересуется...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 июня 2018, 10:42

      один уже в МС рабство отрабатывает...велком.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 июня 2018, 10:39

      а в итоге поедет в Шахтер вместо не молодого Пятова

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 июня 2018, 10:37

      Если третьим вратарём, то ХЗ, может и правда))

      4
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