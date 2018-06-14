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    Румменигге: «Желание Боатенга покинуть «Баварию» – не новость для нас»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге знает о желании защитника команды Джерома Боатенга покинуть мюнхенский клуб.

    «Для нас это не новость. Его агент говорил мне об этом. Так что мы в курсе. Если Боатенг придет к нам и скажет, что хочет перейти в такой-то клуб, мы обсудим это. Я знаю, что они работают над этим, но пока это лишь слухи», – сказал Румменигге.

    29-летний защитник в прошедшем сезоне провел 19 матчей в Бундеслиге, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: Bild

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    14.06.2018 06:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +392

      A-Den 14 июня 2018, 08:21

      В Милан его, Манчестер Сити или в Зенит

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