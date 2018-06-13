Репортер Орнштейн: «Венгер восхищается Головиным, но сейчас армеец «Арсеналу» вряд ли нужен»

Репорт ВВС Дэвид Орнштейн рассказал, что при Арсене Венгере «Арсенал» интересовался фигурой полузащитника ЦСКА Александра Головина. Однако сейчас россиянин не входит в список целей «канониров».

«Не думаю, что Головин входит в список целей «Арсенала». У клуба сейчас не в приоритете атакующие игроки. Знаю, что он играл с «Арсеналом» в этом сезоне. Может быть, вы меня поправите. По-моему, он забил со штрафного и был выделен Арсеном Венгером. Это игрок, которым он восхищается.

Возможно, Головин – типичный игрок «Арсенала». У него очень хорошие технические данные, он быстрый, маленький, но юркий. У него выделяется пас, креативность. Но я думаю, что «Арсеналу» достаточно игроков этого типа. В это трансферное окно в приоритете другие позиции. Возможно, в будущем он может перейти в «Арсенал», но сейчас, скорее всего, он является трансферной целью других клубов», – сказал британец.

Ранее «Бомбардир» писал, что Головин может перейти в «Ювентус».