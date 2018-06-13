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    Репортер Орнштейн: «Венгер восхищается Головиным, но сейчас армеец «Арсеналу» вряд ли нужен»

    Репорт ВВС Дэвид Орнштейн рассказал, что при Арсене Венгере «Арсенал» интересовался фигурой полузащитника ЦСКА Александра Головина. Однако сейчас россиянин не входит в список целей «канониров».

    «Не думаю, что Головин входит в список целей «Арсенала». У клуба сейчас не в приоритете атакующие игроки. Знаю, что он играл с «Арсеналом» в этом сезоне. Может быть, вы меня поправите. По-моему, он забил со штрафного и был выделен Арсеном Венгером. Это игрок, которым он восхищается.

    Возможно, Головин – типичный игрок «Арсенала». У него очень хорошие технические данные, он быстрый, маленький, но юркий. У него выделяется пас, креативность. Но я думаю, что «Арсеналу» достаточно игроков этого типа. В это трансферное окно в приоритете другие позиции. Возможно, в будущем он может перейти в «Арсенал», но сейчас, скорее всего, он является трансферной целью других клубов», – сказал британец.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Головин может перейти в «Ювентус».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2018 21:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 июня 2018, 01:53

      думаю с интересом Юве, уже Арсенал не нужен Головину...

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 08:26

      Как всегда трезво мыслит Венгер.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 июня 2018, 22:39

      Может, лучше в Тулу? Тоже Арсенал...
      А что? А вдруг?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июня 2018, 22:00

      Надо не на "Арсенал" смотреть, а где объявится Венгер... Из футбола он не уйдёт, и придя в новый клуб, может прикупить Головина за большую сумму, чем предлагает "Юве" как всюду пишут.

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