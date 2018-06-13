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    Головин перейдет в «Ювентус» за 20 миллионов. Клубы согласовали сумму сделки

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин в ближайшее время должен стать игроком «Ювентуса».

    Сообщается, что клубы уже согласовали сумму компенсации за 22-летнего футболиста в размере 20 миллионов евро. Теперь им осталось договориться, как именно будут выплачиваться деньги.

    Туринцы хотят совершить трансфер до начала чемпионата мира-2018, поскольку после мундиаля его стоимость может возрасти.

    Ранее сообщалось, что сам хавбек дал согласие на переход в «старую синьору».

    В прошлом сезоне Головин провел 43 матча во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и шесть результативных передач.

    Источник: Sportmediaset

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    13.06.2018 16:23
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 14 июня 2018, 12:47

      хоть ты и конь Саша , но желаю удачи тебе в Ювентусе , буду переживать и следить за тобой так же как и за Аршавиным в Арсенале !!! работай и все у тебя получится )))

      1
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 14 июня 2018, 10:57

      Желаю удачи!!!И не полировать лавку,а играть.

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 14 июня 2018, 08:07

      Я конечно верю и виду талант Головина, но в Юве жесткая конкуренция в полузащите, Джан, Матьюди, Пьянич, Маркизио, Хедира, Бентанкур, Стураро...

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 июня 2018, 06:13

      Поспешили и продешевили.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 июня 2018, 02:08

      Продешевили явно

      2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 14 июня 2018, 00:18

      удачи и ещё много раз удачи...а жаль что его не будет в цска...

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 13 июня 2018, 22:59

      соперничать с матьюди,хедира ,пьянич у санька нет шансов,но за то есть наша вера в его талант и умение быть ключевым игроком

      0
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 13 июня 2018, 22:57

      Удачи Головину. Главное чтоб гемор не наиграл там сидя на скамейке. Надеюсь получится в основе заиграть.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 июня 2018, 22:23

      если получится там заиграть, то отлично , вперед пахать и вкалывать....

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 июня 2018, 21:58

      удачи

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