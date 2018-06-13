Головин перейдет в «Ювентус» за 20 миллионов. Клубы согласовали сумму сделки

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в ближайшее время должен стать игроком «Ювентуса».

Сообщается, что клубы уже согласовали сумму компенсации за 22-летнего футболиста в размере 20 миллионов евро. Теперь им осталось договориться, как именно будут выплачиваться деньги.

Туринцы хотят совершить трансфер до начала чемпионата мира-2018, поскольку после мундиаля его стоимость может возрасти.

Ранее сообщалось, что сам хавбек дал согласие на переход в «старую синьору».

В прошлом сезоне Головин провел 43 матча во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и шесть результативных передач.