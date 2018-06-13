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  • Головин перейдет в «Ювентус» за 20 миллионов. Клубы согласовали сумму сделки

Головин перейдет в «Ювентус» за 20 миллионов. Клубы согласовали сумму сделки

13 июня 2018, 16:23
47

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в ближайшее время должен стать игроком «Ювентуса».

Сообщается, что клубы уже согласовали сумму компенсации за 22-летнего футболиста в размере 20 миллионов евро. Теперь им осталось договориться, как именно будут выплачиваться деньги.

Туринцы хотят совершить трансфер до начала чемпионата мира-2018, поскольку после мундиаля его стоимость может возрасти.

Ранее сообщалось, что сам хавбек дал согласие на переход в «старую синьору».

В прошлом сезоне Головин провел 43 матча во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и шесть результативных передач.

Источник: Sportmediaset
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Ювентус Головин Александр
Комментарии (47)
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SunRomeS
1528896550
Впахивать за троих придется, что бы в старт попадать....что ж, если это трансфер действительно согласовали, то УДАЧИ, Саня! Будем болеть за тебя!
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zlatan24
1528897162
Нужно ждать официалки, если верить новостям сегодня-завтра будет официально
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ZENIT84,
1528897628
мля неужели и вправду переходит? надо быстрее переходить пока не начался кошмар под названием СБОРНАЯ РОССИЯ)))иначе 20 лямов превратятся в тыкву
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acor94
1528898642
Жаль слышать такую информацию. Всегда хочется, чтоб сильнейшие российские игроки играли в нашей домашней лиге.
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petrucho-spb
1528899265
Удачи !!!!
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Ricco76""
1528900034
Надоели слухи) только официальное подтверждение!
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ParadoO
1528900702
"Туринцы хотят совершить трансфер до начала чемпионата мира-2018" (с) - Ну вот, не успели, у них 24 часа осталось на всё про всё))
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АЛЕКС 58
1528913095
Если это правда,то только удачи Александру!!!
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TERMIK2142
1528919829
Удачи Головину. Главное чтоб гемор не наиграл там сидя на скамейке. Надеюсь получится в основе заиграть.
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Nerlinger
1528931339
Продешевили явно
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