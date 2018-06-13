Салах убрал травмированную руку, когда болельщик захотел сделать с ним селфи

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах был окружен болельщиками по приезду в Россию на чемпионат мира-2018.

Когда команда прибыла в аэропорт, ее встречало множество поклонников футболиста. Один из них подошел к форварду, чтобы сделать с ним селфи. Когда фанат слегка коснулся правого травмированного плеча Салаха, игрок на всякий случай убрал руку.

Игрок «Ливерпуля» получил повреждение в финале Лиги чемпионов с «Реалом» 26 мая.

Ранее сообщалось, что решение о его участии в первом матче группового раунда чемпионата мира с Уругваем 15 июня будет принимать медицинский штаб. При этом, как отмечалось, нападающий точно сможет сыграть против сборной России 19 числа.

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