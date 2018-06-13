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    Салах убрал травмированную руку, когда болельщик захотел сделать с ним селфи

    Нападающий сборной Египта Мохамед Салах был окружен болельщиками по приезду в Россию на чемпионат мира-2018.

    Когда команда прибыла в аэропорт, ее встречало множество поклонников футболиста. Один из них подошел к форварду, чтобы сделать с ним селфи. Когда фанат слегка коснулся правого травмированного плеча Салаха, игрок на всякий случай убрал руку.

    Игрок «Ливерпуля» получил повреждение в финале Лиги чемпионов с «Реалом» 26 мая.

    Ранее сообщалось, что решение о его участии в первом матче группового раунда чемпионата мира с Уругваем 15 июня будет принимать медицинский штаб. При этом, как отмечалось, нападающий точно сможет сыграть против сборной России 19 числа.

    Видео можно посмотреть в источнике.

    Источник: AS

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    13.06.2018 12:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июня 2018, 13:38

      Случаем не Кадыров был? ))))) По братски по плечу похлопать )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 13 июня 2018, 12:49

      Замечательно

      0
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