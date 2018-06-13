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    Алисон: «Важно было наладить контакт с болельщиками из Сочи»

    Голкипер «Ромы» и сборной Бразилии Алисон доволен тем, как его команду встретили в Сочи, где «пентакампионы» будут готовиться к матчам чемпионата мира-2018.

    «Очень важно было наладить контакт с местными болельщиками. Мы рады, что это удалось сделать.

    У нас есть несколько дней, в которые мы постараемся еще лучше узнать Сочи. Приятно, что с нами родные люди, члены семьи. Семья для нас – это самое главное. То, что они рядом, упрощает нашу задачу», – приводит слова Алисона Newsday.

    Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 06:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 13 июня 2018, 10:47

      Чё там налаживать -побольше шашлыка и помидоров у них покупайте и дело в шляпе!

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