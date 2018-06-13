Алисон: «Важно было наладить контакт с болельщиками из Сочи»

Чё там налаживать -побольше шашлыка и помидоров у них покупайте и дело в шляпе!
Голкипер «Ромы» и сборной Бразилии Алисон доволен тем, как его команду встретили в Сочи, где «пентакампионы» будут готовиться к матчам чемпионата мира-2018.
«Очень важно было наладить контакт с местными болельщиками. Мы рады, что это удалось сделать.
У нас есть несколько дней, в которые мы постараемся еще лучше узнать Сочи. Приятно, что с нами родные люди, члены семьи. Семья для нас – это самое главное. То, что они рядом, упрощает нашу задачу», – приводит слова Алисона Newsday.
Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.