Алисон: «Важно было наладить контакт с болельщиками из Сочи»

Голкипер «Ромы» и сборной Бразилии Алисон доволен тем, как его команду встретили в Сочи, где «пентакампионы» будут готовиться к матчам чемпионата мира-2018.

«Очень важно было наладить контакт с местными болельщиками. Мы рады, что это удалось сделать.

У нас есть несколько дней, в которые мы постараемся еще лучше узнать Сочи. Приятно, что с нами родные люди, члены семьи. Семья для нас – это самое главное. То, что они рядом, упрощает нашу задачу», – приводит слова Алисона Newsday.

Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.