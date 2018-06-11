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  • Ринат Билялетдинов: «Кверквелии стоит подождать еще годик, проявить себя в ЛЧ и уже потом думать о Европе»

Ринат Билялетдинов: «Кверквелии стоит подождать еще годик, проявить себя в ЛЧ и уже потом думать о Европе»

11 июня 2018, 11:25
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Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов уверен, что через год защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия будет иметь возможность уехать в Европу.

«Потенциал Соломона был виден еще в то время, когда он совсем молодым начинал завоевывать место в основном составе «Рубина». К сожалению, последний сезон в Казани у него не задался из-за разногласий с испанским тренерским штабом – иначе бы Кверквелия мог войти в число лучших гораздо раньше. Но переход в «Локомотив» и работа под началом Семина сделали из него сильнейшего центрального защитника нашего чемпионата, который надежен в своей штрафной, отлично читает игру и хорошо играет головой, а также способен помочь в атаке.

Сейчас он демонстрирует футбол, который вполне может привлечь внимание европейских клубов, но я рекомендовал бы Соломону подождать еще годик, проявить себя в Лиге чемпионов и уже потом думать о возможном переходе.

Кверквелия стал лидером и душой команды. Особенно важен был его вклад в первой половине чемпионского сезона и кубковом финале, когда из-за травмы «Локомотив» лишился такого мастера, как Ведран Чорлука», – считает Билялетдинов.

Ранее сообщалось об интересе к грузинскому защитнику со стороны «Лестер Сити».

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Кверквелия Соломон Билялетдинов Ринат Семин Юрий
Комментарии (1)
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Рубик Докоян
1528786674
Как может себя проявить "Локо" и вместе с ним Кверквелия в ЛЧ догадаться не сложно даже митрофанушкам. Достаточно вспомнить итог двух встреч с "Атлетико" в ЛЕ. Поэтому, если есть подобное предложение за такие деньги, то разумно его принять. Оно выгодно игроку и клубу. Потом может и не последовать или уже будут фигурировать иные суммы. Решать игроку и клубу, а со стороны лучше наблюдать. Соломону 26 лет и это новый вызов для него, пусть попробует, сюда всегда успеет вернуться. Примеров много как и в семье Билялетдиновых...
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