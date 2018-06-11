Экс-совладелец «Портсмута» Дубов: «Зимой у «Лестера» был предметный интерес к Кверквелии»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия с зимы 2018 года входит в сферу интересов «Лестера». Трансфер грузинского футболиста оценивается в 17 миллионов евро.

«Насколько я знаю, зимой у «Лестера» был предметный интерес к Кверквелии. Я даже разговаривал на эту тему с тренером «Лестера» Эпплтоном. Из четырех центральных защитников «Лестера» троим глубоко за 30, и их лучшие времена, наверное, позади. Вполне реально, что интерес к Соломону сохранился.

Деньги у «Лестера» имеются, они обещали главному тренеру выделить серьезную сумму на трансферы, поэтому полагаю, что финансовый вопрос не будет главным. Учитывая, что «Лестер» – один из лучших клубов в лиге по соотношению «цена-качество», то переплачивать и искать игрока европейского топ-класса за большие деньги они не будут.

После неудачного опыта с покупкой Мусы появилась некая неопределенность в отношении игроков из чемпионата России. Поэтому в данный момент я бы оценивал вероятность трансфера Кверквелии не более чем в 10 процентов», – считает бывший совладелец «Портсмута» Роман Дубов.