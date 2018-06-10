Игнашевич: «В 2010 году все смеялись, что я еще сыграю на ЧМ-2018. А я не смеялся и не фантазировал»

Защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал о выступлениях за национальную команду.

– В 2010 году все смеялись: вот, наверное, Игнашевич тоже будет играть. И вот вы тут! Могли тогда представить такое?

– Я не смеялся. И не фантазировал. Просто тренировался, играл. Как получилось, так получилось

– А какие эмоции сейчас испытываете? Эйфория или, может быть, чувствуете, что это риск? Зачем вам, заслуженному человеку, все это нужно?

– Сейчас потренировался, устал немного, пойду восстановлюсь. Обед через час, потом восстановление. А в игре от меня простые требования: отнять мяч, подстраховать партнера, сделать первый пас и помочь команде. Вот об этом я думаю.

Игнашевич – самый дешевый игрок на ЧМ-2018