Игнашевич: «В 2010 году все смеялись, что я еще сыграю на ЧМ-2018. А я не смеялся и не фантазировал»

многие ведь не знали что за восемь лет у нас не вырастет достойная смена и придется ветерана собирающегося завершать карьеру упрашивать вернуться в сборную.
Защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал о выступлениях за национальную команду.
– В 2010 году все смеялись: вот, наверное, Игнашевич тоже будет играть. И вот вы тут! Могли тогда представить такое?
– Я не смеялся. И не фантазировал. Просто тренировался, играл. Как получилось, так получилось
– А какие эмоции сейчас испытываете? Эйфория или, может быть, чувствуете, что это риск? Зачем вам, заслуженному человеку, все это нужно?
– Сейчас потренировался, устал немного, пойду восстановлюсь. Обед через час, потом восстановление. А в игре от меня простые требования: отнять мяч, подстраховать партнера, сделать первый пас и помочь команде. Вот об этом я думаю.
Игнашевич – самый дешевый игрок на ЧМ-2018