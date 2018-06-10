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    Игнашевич: «В 2010 году все смеялись, что я еще сыграю на ЧМ-2018. А я не смеялся и не фантазировал»

    Защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал о выступлениях за национальную команду.

    – В 2010 году все смеялись: вот, наверное, Игнашевич тоже будет играть. И вот вы тут! Могли тогда представить такое?

    – Я не смеялся. И не фантазировал. Просто тренировался, играл. Как получилось, так получилось

    – А какие эмоции сейчас испытываете? Эйфория или, может быть, чувствуете, что это риск? Зачем вам, заслуженному человеку, все это нужно?

    – Сейчас потренировался, устал немного, пойду восстановлюсь. Обед через час, потом восстановление. А в игре от меня простые требования: отнять мяч, подстраховать партнера, сделать первый пас и помочь команде. Вот об этом я думаю.

    Игнашевич – самый дешевый игрок на ЧМ-2018

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2018 14:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 18:40

      многие ведь не знали что за восемь лет у нас не вырастет достойная смена и придется ветерана собирающегося завершать карьеру упрашивать вернуться в сборную.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 июня 2018, 17:24

      Футбол в России докатился до того, что альтернативы Игнашевичу нет....где молодежь?!

      0
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 10 июня 2018, 16:22

      Пусть португальцы фантазируют. У них установка такая.

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 10 июня 2018, 14:23

      Самое смешное что на него вся надежда!!!

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июня 2018, 14:13

      был такой футболист Роже Милла. Чтобы побить его рекорд, Игнашевичу надо сыграть на ЧМ 2026 года. Но этот вариант нереален, не поймите меня правильно,я не сомневаюсь в Игнашевиче, просто сборная России не попа дёт на ЧМ 2026

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 10 июня 2018, 14:15

      я попа мяти ,если вы пони маете,о чем я, могу ошибиться на пару лет, может быть даже на ЧМ 2030 только рекорд побьется Роже Миллы

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 10 июня 2018, 14:20

      да проверил 2026. в 2022 ему года нехватит. Только милла ещё и гол забил в 42 года и 1 мес

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > спанчес 10 июня 2018, 14:34

      милла последний раз играл за сборную в возрасте 42 года Игнашевичу 39 лет так что в теории уже на ЧМ 2022 ему будет 43

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      Рейтинг: +915

      спанчес > giluxa1963 10 июня 2018, 17:48

      согласен:?) но все равно рассия в катар не поедет и рекорд не упадет т.к. вратарю Египета сейчас 45

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