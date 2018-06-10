Игнашевич – самый дешевый игрок на ЧМ-2018

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич занимает последнее место среди всех футболистов чемпионата мира-2018 по трансферной стоимости. Портал Transfermarkt оценил 38-летнего россиянина в 25 тысяч евро.

Самые дорогие игроки турнира – аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар, которые стоят по 180 миллионов.

В сборной России самым дорогим футболистом является полузащитник Александр Головин (18 миллионов).