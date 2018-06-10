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    Игнашевич – самый дешевый игрок на ЧМ-2018

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич занимает последнее место среди всех футболистов чемпионата мира-2018 по трансферной стоимости. Портал Transfermarkt оценил 38-летнего россиянина в 25 тысяч евро.

    Самые дорогие игроки турнира – аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар, которые стоят по 180 миллионов.

    В сборной России самым дорогим футболистом является полузащитник Александр Головин (18 миллионов).

    Источник: Transfermarkt

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    10.06.2018 11:23
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 10 июня 2018, 16:34

      Через месяц он вообще не будет иметь трансферной стоимости, но для нашей сборной на ближайшие 2 недели - он самый ценный игрок . Как говориться, хороша ложка к ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 15:31

      Как то не хочется доверять этой информации.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 10 июня 2018, 14:46

      Да он и сейчас лучший центральный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      biseptol 10 июня 2018, 13:44

      Совершенно бездарный игрок еще с молодости!Лишь бы по мячу засадить,а куда полетит ему по-уй!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 10 июня 2018, 13:33

      странно это

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > ivansoccerfan 10 июня 2018, 22:08

      предлагаешь порошенко пригласить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 июня 2018, 13:02

      Зато сам свой трансфер выкупить может))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 июня 2018, 12:34

      Помните как в Терминаторе: Старый, но не бесполезный !!!

      Покажи им Кузькину мать, Серёга.
      Пусть ночью просыпаются и вспоминают эту злую женщину.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 12:23

      неужто игроки даже из сборной Панамы дороже нашего Сергея)

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 июня 2018, 12:22

      Все эти трансфертные цены - бред! Игнашевич и в 50 лет будет играть сильнее большинства защитников той же Саудовской Аравии... Сколько бы лет им не было.

      2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 10 июня 2018, 12:16

      дешевый не значит худший, как доказательство РФПЛ

      2
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