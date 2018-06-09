Головин – в числе шести талантов по версии The Guardian, за которыми стоит следить на чемпионате мира

Британское издание The Guardian включило полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в список неожиданных талантов чемпионата мира. По мнению газеты, 22-летний россиянин входит в число шести футболистов, за которыми стоит следить во время мирового первенства.

Также в список вошли хавбеки Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Пионе Систо (Дания), Денис Закария (Швейцария), Кристиан Куэва (Перу) и нападающий Алиреза Джаханбакш (Иран).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

В прошлом сезоне Головин принял участие в 43 матчах, записав на свой счет семь голов и шесть результативных передач.