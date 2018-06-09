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    Головин – в числе шести талантов по версии The Guardian, за которыми стоит следить на чемпионате мира

    Британское издание The Guardian включило полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в список неожиданных талантов чемпионата мира. По мнению газеты, 22-летний россиянин входит в число шести футболистов, за которыми стоит следить во время мирового первенства.

    Также в список вошли хавбеки Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Пионе Систо (Дания), Денис Закария (Швейцария), Кристиан Куэва (Перу) и нападающий Алиреза Джаханбакш (Иран).

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

    В прошлом сезоне Головин принял участие в 43 матчах, записав на свой счет семь голов и шесть результативных передач.

    Источник: Guardian.com

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    09.06.2018 15:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +979

      directorpg 10 июня 2018, 07:29

      Радует

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 июня 2018, 16:42

      не долго будете следить ! все 3 матча. ничего интересного не увидите !

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 16:29

      ну мне кажется, Головин все-таки забьет свой гол. Правда в свои ворота. Запомните мой прогноз- в графе забитые мячи у сборной России- 0

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