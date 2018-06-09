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  • Салах: «Слова Рамоса? Это смешно. Может, он еще скажет, буду ли я готов к чемпионату мира?»

Салах: «Слова Рамоса? Это смешно. Может, он еще скажет, буду ли я готов к чемпионату мира?»

9 июня 2018, 15:19
11

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал высказывание защитника «Реала» Серхио Рамоса.

Египтянин получил травму плеча в борьбе с испанцем в финале Лиги чемпионов. На днях Рамос заявил, что Салах мог бы доиграть тот матч на уколах. Также защитник рассказал, что общался с форвардом по СМС, и тот ответил, что с ним все хорошо.

«Комментарии Рамоса? Это смешно. Могу лишь ответить, что всегда хорошо, когда тот, кто сначала заставил вас плакать, затем заставляет вас смеяться. Может быть, Рамос мог бы также сказать мне, буду ли я готов к чемпионату мира?

Он прислал мне сообщение, но я никогда не говорил ему, что все хорошо. После падения на землю я почувствовал смесь физической боли и беспокойства. Кроме того, были гнев и грусть из-за того, что не смог продолжить финал Лиги чемпионов. Спустя несколько мгновений я также подумал о том, что, возможно, не сыграю на чемпионате мира. Это мысль меня разрушала.

Сейчас мне уже лучше. Надеюсь принять участие в первом матче против Уругвая, но это будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать по мере приближения игры», – сказал Салах.

Источник: Mirror.co.uk
Чемпионат мира Египет Ливерпуль Реал Рамос Серхио Салах Мохамед
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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prezent2017
1528547093
Держись, Салах, я за тебя. Засади Уругваю пару!
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Jenea83
1528547282
Нравится мне этот парень. Никакого высокомерия, просто и четко все разложил какой Рамос гнилой чел. Хотя мы и сами это знали))
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кузнецов артем
1528548906
Хайпует по полной на своей травме, глупо. Теперь о Реале может забыть
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RotBerg
1528549904
Здоровья тебе...!
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BlackMurder
1528554981
У Салаха есть жертва на многие годы,есть стимул
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OfaZavr
1528557452
молодец, все по доброму сказал без нервов и упреков, ну а с Рамосом итак все ясно.
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zigbert
1528562701
Рамосу не помешало бы извиниться за свой поступок а он заявляет что Салах мог доиграть на уколах.
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Varzob
1528583596
Здоровье тебе дорогой брат. Сейчас такие времена,,, у таких гнилых и упрямых язык длинный
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