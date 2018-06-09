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    Салах: «Слова Рамоса? Это смешно. Может, он еще скажет, буду ли я готов к чемпионату мира?»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал высказывание защитника «Реала» Серхио Рамоса.

    Египтянин получил травму плеча в борьбе с испанцем в финале Лиги чемпионов. На днях Рамос заявил, что Салах мог бы доиграть тот матч на уколах. Также защитник рассказал, что общался с форвардом по СМС, и тот ответил, что с ним все хорошо.

    «Комментарии Рамоса? Это смешно. Могу лишь ответить, что всегда хорошо, когда тот, кто сначала заставил вас плакать, затем заставляет вас смеяться. Может быть, Рамос мог бы также сказать мне, буду ли я готов к чемпионату мира?

    Он прислал мне сообщение, но я никогда не говорил ему, что все хорошо. После падения на землю я почувствовал смесь физической боли и беспокойства. Кроме того, были гнев и грусть из-за того, что не смог продолжить финал Лиги чемпионов. Спустя несколько мгновений я также подумал о том, что, возможно, не сыграю на чемпионате мира. Это мысль меня разрушала.

    Сейчас мне уже лучше. Надеюсь принять участие в первом матче против Уругвая, но это будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать по мере приближения игры», – сказал Салах.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.06.2018 15:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +120

      Varzob 10 июня 2018, 01:33

      Здоровье тебе дорогой брат. Сейчас такие времена,,, у таких гнилых и упрямых язык длинный

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 19:45

      Рамосу не помешало бы извиниться за свой поступок а он заявляет что Салах мог доиграть на уколах.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 18:17

      молодец, все по доброму сказал без нервов и упреков, ну а с Рамосом итак все ясно.

      4
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 9 июня 2018, 17:36

      У Салаха есть жертва на многие годы,есть стимул

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 9 июня 2018, 16:11

      Здоровья тебе...!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 июня 2018, 15:55

      Хайпует по полной на своей травме, глупо. Теперь о Реале может забыть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 9 июня 2018, 15:28

      Нравится мне этот парень. Никакого высокомерия, просто и четко все разложил какой Рамос гнилой чел. Хотя мы и сами это знали))

      14
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      Рейтинг: +10

      Mr.Rizvan > Jenea83 9 июня 2018, 20:18

      Высокомерие это большой грех в Исламе, вот поэтому.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 июня 2018, 15:24

      Держись, Салах, я за тебя. Засади Уругваю пару!

      6
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      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > prezent2017 9 июня 2018, 15:51

      Трудновато будет, там Суарес есть, и вратарь неплохой.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > vick-north-west 9 июня 2018, 17:31

      Покусать может... за больное плечо...

      3
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