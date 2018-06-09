Салах: «Слова Рамоса? Это смешно. Может, он еще скажет, буду ли я готов к чемпионату мира?»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал высказывание защитника «Реала» Серхио Рамоса.

Египтянин получил травму плеча в борьбе с испанцем в финале Лиги чемпионов. На днях Рамос заявил, что Салах мог бы доиграть тот матч на уколах. Также защитник рассказал, что общался с форвардом по СМС, и тот ответил, что с ним все хорошо.

«Комментарии Рамоса? Это смешно. Могу лишь ответить, что всегда хорошо, когда тот, кто сначала заставил вас плакать, затем заставляет вас смеяться. Может быть, Рамос мог бы также сказать мне, буду ли я готов к чемпионату мира?

Он прислал мне сообщение, но я никогда не говорил ему, что все хорошо. После падения на землю я почувствовал смесь физической боли и беспокойства. Кроме того, были гнев и грусть из-за того, что не смог продолжить финал Лиги чемпионов. Спустя несколько мгновений я также подумал о том, что, возможно, не сыграю на чемпионате мира. Это мысль меня разрушала.

Сейчас мне уже лучше. Надеюсь принять участие в первом матче против Уругвая, но это будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать по мере приближения игры», – сказал Салах.