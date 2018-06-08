Адвокат: «Игнашевич – великий защитник, рекордсмен!»

Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат назвал 38-летнего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича основным игроком обороны национальной команды страны на чемпионате мира-2018.

– Игнашевич – великий защитник, рекордсмен! Я следил за ЦСКА – он по-прежнему в деле. Не сомневаюсь, что Игнашевич будет основным защитником.

– Несмотря на то, что ему скоро тридцать девять?

– Возраст тут ни при чем. Тем более у вас особых альтернатив нет. Игнашевич – это столько опыта! И человек надежный.