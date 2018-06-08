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    Адвокат: «Игнашевич – великий защитник, рекордсмен!»

    Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат назвал 38-летнего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича основным игроком обороны национальной команды страны на чемпионате мира-2018.

    – Игнашевич – великий защитник, рекордсмен! Я следил за ЦСКА – он по-прежнему в деле. Не сомневаюсь, что Игнашевич будет основным защитником.

    – Несмотря на то, что ему скоро тридцать девять?

    – Возраст тут ни при чем. Тем более у вас особых альтернатив нет. Игнашевич – это столько опыта! И человек надежный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2018 10:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 июня 2018, 14:10

      Такая высокая оценка футбольного специалиста дорогого стоит.
      Приятно слышать из уст большого, знающего и объективного европейского тренера.

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