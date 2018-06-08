Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колосков – о бойкоте ЧМ-2018 властями Австралии: «Можно только приветствовать такое решение»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков положительно воспринял решение правительства Австралии не отправлять на ЧМ-2018 официальную делегацию.

    «Ну и слава богу! Главное, чтобы команда приехала. Команды приедут, потому что, если не приедут, они нарвутся на большие неприятности. Мало того, что их оштрафуют, их еще могут лишить права участия в следующем мундиале.

    То, что там не приедет министр спорта Австралии, от этого не убудет, наоборот будет меньше хлопот для протокольной службы ФИФА и нашего оргкомитета.

    Так что можно только приветствовать такое решение. Никаким образом на чемпионате не отразится, только в лучшую сторону», – считает Колосков «Национальной службе новостей».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2018 06:15
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 июня 2018, 14:49

      Зауважал Колоскова ещё больше, достойный ответ приличного , воспитанного человека, а тупость и хамство Австралийской продажной глобалистской элиты зашкаливает

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Zubo 8 июня 2018, 17:53

      А кто это на аватарке у "непродажного антиглобалистского Патриота"? Яшин, Стрельцов, Воронин. Неужели Смертин? Похож... Всем советую посмотреть первые пять минут первой серии сериала "Вне игры". Там как раз про подобных...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 8 июня 2018, 11:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тупость и хамство. Считал Колоскова приличным человеком. Старческая деменция? А если бы вообще не проводить ЧМ, то сколько можно было построить современных больниц и детсадов? И тогда ВООБЩЕ никаких хлопот у "оргкомитета"...

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик > 8 июня 2018, 13:12

      Вот как раз Австралия ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА. По уровню жизни на первом месте в мире. Величие государства не зависит от его размеров. Это не ... http://www.vestifinance.ru/articles/28267

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha > ЮНик 8 июня 2018, 14:39

      Мешать спорт с политикой - вот это величайшая государственная дикость, не зависящая от размера острова.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик > 8 июня 2018, 18:07

      А про "пиндосов и халдеев" это к капитану "Вашингтонских капиталистов" Овечкину.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик > neveldomha 8 июня 2018, 21:16

      Мешать спорт с политикой недопустимо, Поэтому футболисты сборной Австралии едут на ЧМ, а бывшему футбольному функционеру Колоскову нечего обсуждать и осуждать политиков. Каждый должен заниматься своим делом. А то развелось политических аналитиков от слов "а налить?" Особенно в комментах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 8 июня 2018, 11:10

      Обидно за седины Вячеслава Ивановича, пройдёт время, забудут поражения сборной, и никто никогда не вспомнит ни Федю, ни Аслана, а вот то, что ЧМ-18 был в Москве, запишут в летопись на вечно, потому что это событие политическое. Оно уже обсасывается и будет обсасываться на всех саммитах глав государств, поступок Австралии это заразительный пример для остальных стран, и если главы не приедут, это будет полное не уважение к нашей стране. Вячеслав Иванович надо сожалеть о данном факте, Россия должна обрастать странами - друзьями, союзниками или просто сторонниками, а не терять их. Как говорится, иногда лучше промолчать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > Александр52 8 июня 2018, 18:26

      Пусть попа у рака обрастает такими друзьями. Ельцин вон с трапа пьяный падал , но его все любили, потому что страна подо всех ложилась.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 10:30

      правильно, не хотят - не надо! это их право, меньше негатива будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 июня 2018, 10:19

      Огонь, детка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 июня 2018, 10:00

      Ну и правильно! Нам и без властей Австралии на ЧМ идиотов хватает.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 июня 2018, 09:38

      Колоскову зачёт. Молодец, и довольно редкое явление в нашей действительности. А действительность такова - мы готовы к переговорам, наши двери всегда открыты, Минск-2, построим хаб в Турции, дадим газ Болгарии и пошло, поехало. Политика гласности, открытости, соглашательства. А Колос послал конкретно, - и правильно сделал. Молодец!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > +50/-50 8 июня 2018, 09:44

      Насмешил :))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 июня 2018, 08:40

      Ну подумаешь, к нам кенгуру не приедет, вот и хорошо.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 8 июня 2018, 07:37

      хорошо сказал

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 8 июня 2018, 07:26

      Все равно мест на всех не хватило бы

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11