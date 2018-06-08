Колосков – о бойкоте ЧМ-2018 властями Австралии: «Можно только приветствовать такое решение»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков положительно воспринял решение правительства Австралии не отправлять на ЧМ-2018 официальную делегацию.

«Ну и слава богу! Главное, чтобы команда приехала. Команды приедут, потому что, если не приедут, они нарвутся на большие неприятности. Мало того, что их оштрафуют, их еще могут лишить права участия в следующем мундиале.

То, что там не приедет министр спорта Австралии, от этого не убудет, наоборот будет меньше хлопот для протокольной службы ФИФА и нашего оргкомитета.

Так что можно только приветствовать такое решение. Никаким образом на чемпионате не отразится, только в лучшую сторону», – считает Колосков «Национальной службе новостей».