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  • Колосков – о бойкоте ЧМ-2018 властями Австралии: «Можно только приветствовать такое решение»

Колосков – о бойкоте ЧМ-2018 властями Австралии: «Можно только приветствовать такое решение»

8 июня 2018, 06:15
26

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков положительно воспринял решение правительства Австралии не отправлять на ЧМ-2018 официальную делегацию.

«Ну и слава богу! Главное, чтобы команда приехала. Команды приедут, потому что, если не приедут, они нарвутся на большие неприятности. Мало того, что их оштрафуют, их еще могут лишить права участия в следующем мундиале.

То, что там не приедет министр спорта Австралии, от этого не убудет, наоборот будет меньше хлопот для протокольной службы ФИФА и нашего оргкомитета.

Так что можно только приветствовать такое решение. Никаким образом на чемпионате не отразится, только в лучшую сторону», – считает Колосков «Национальной службе новостей».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Австралия
Комментарии (26)
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kykyi
1528429898
Врет как сивый мерин. ЧМ-это политика, а здесь полный провал, но нужно делать хорошую мину при плохой игре. "Не верю", (с) Станиславский.
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dendiesel
1528431676
Плевать на этих ПАПУАСОВ))))
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Кривоножка
1528431960
Все равно мест на всех не хватило бы
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swot1205
1528432658
хорошо сказал
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vladimir-7
1528436404
Ну подумаешь, к нам кенгуру не приедет, вот и хорошо.
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BRO_football
1528441203
Ну и правильно! Нам и без властей Австралии на ЧМ идиотов хватает.
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OfaZavr
1528443008
правильно, не хотят - не надо! это их право, меньше негатива будет.
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Александр52
1528445423
Обидно за седины Вячеслава Ивановича, пройдёт время, забудут поражения сборной, и никто никогда не вспомнит ни Федю, ни Аслана, а вот то, что ЧМ-18 был в Москве, запишут в летопись на вечно, потому что это событие политическое. Оно уже обсасывается и будет обсасываться на всех саммитах глав государств, поступок Австралии это заразительный пример для остальных стран, и если главы не приедут, это будет полное не уважение к нашей стране. Вячеслав Иванович надо сожалеть о данном факте, Россия должна обрастать странами - друзьями, союзниками или просто сторонниками, а не терять их. Как говорится, иногда лучше промолчать.
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ЮНик
1528447312
Тупость и хамство. Считал Колоскова приличным человеком. Старческая деменция? А если бы вообще не проводить ЧМ, то сколько можно было построить современных больниц и детсадов? И тогда ВООБЩЕ никаких хлопот у "оргкомитета"...
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Zubo
1528458547
Зауважал Колоскова ещё больше, достойный ответ приличного , воспитанного человека, а тупость и хамство Австралийской продажной глобалистской элиты зашкаливает
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