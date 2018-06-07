Дембеле: «Гризманн поможет «Барселоне» стать еще лучше»

Полузащитник «Барселоны» Усмане Дембеле будет рад переходу форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в каталонский клуб.

«Мы с ним практически не общались на эту тему, но, как мне кажется, переезд Антуана в «Барсу» станет незаурядным событием. Он – великий футболист и отличный форвард. Я думаю, он поможет нам стать еще лучше», – сказал Дембеле.

Ранее сообщалось, что Гризманн близок к переходу в «Барселону». «Атлетико» готов повысить зарплату французу до 23 миллионов евро за год, чтобы удержать его в следующем сезоне в Мадриде.