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    Дембеле: «Гризманн поможет «Барселоне» стать еще лучше»

    Полузащитник «Барселоны» Усмане Дембеле будет рад переходу форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в каталонский клуб.

    «Мы с ним практически не общались на эту тему, но, как мне кажется, переезд Антуана в «Барсу» станет незаурядным событием. Он – великий футболист и отличный форвард. Я думаю, он поможет нам стать еще лучше», – сказал Дембеле.

    Ранее сообщалось, что Гризманн близок к переходу в «Барселону». «Атлетико» готов повысить зарплату французу до 23 миллионов евро за год, чтобы удержать его в следующем сезоне в Мадриде.

    Источник: Goal.com

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    07.06.2018 10:56
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