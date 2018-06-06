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    Марадона угодил в колумбийскую больницу. Ему могут сделать операцию

    Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона был доставлен в больницу колумбийского города Кали.

    В настоящее время известный специалист проходит в клинике обследование левого колена. Сообщается, что он на протяжении четырех месяцев борется с болью. Возможно, Марадоне потребуется операция.

    «Вкратце, мы делаем все, чтобы увидеть состояние его коленей и суставов. На увиденном мы будем основывать решение об операции», – сказали в больнице.

    По информации местных СМИ, аргентинец пробудет в клинике еще шесть-восемь дней, пока делаются анализы.

    В настоящее время Марадона является председателем правления белорусского клуба «Динамо-Брест».

    Кром того, он планировал работать экспертом на итальянском телевидении во время чемпионата мира-2018.

    Источник: The Sun

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    06.06.2018 17:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 6 июня 2018, 18:52

      Странное совпадение ,марадона - колумбия- больница, здоровья великому!

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