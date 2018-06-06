Марадона угодил в колумбийскую больницу. Ему могут сделать операцию

Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона был доставлен в больницу колумбийского города Кали.

В настоящее время известный специалист проходит в клинике обследование левого колена. Сообщается, что он на протяжении четырех месяцев борется с болью. Возможно, Марадоне потребуется операция.

«Вкратце, мы делаем все, чтобы увидеть состояние его коленей и суставов. На увиденном мы будем основывать решение об операции», – сказали в больнице.

По информации местных СМИ, аргентинец пробудет в клинике еще шесть-восемь дней, пока делаются анализы.

В настоящее время Марадона является председателем правления белорусского клуба «Динамо-Брест».

Кром того, он планировал работать экспертом на итальянском телевидении во время чемпионата мира-2018.