Гершкович: «Трудно сказать, каковы у России возможности прибавить к началу ЧМ-2018»

Бывший старший тренер сборной России Михаил Гершкович назвал ситуацию в национальной команде перед стартом чемпионата мира-2018 сложной.

«Ситуация тяжелая, но будем надеяться, что атмосфера на первенстве мира даст возможность хоть за что-то зацепиться. Но пока все сложно.

Трудно сказать, каковы у России возможности прибавить к началу чемпионата мира. Для этого нужно находиться внутри коллектива.

В любом случае будем надеяться на лучшее и верить в игроков и в Черчесова», – считает Гершкович.

Товарищеский матч Россия – Турция завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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