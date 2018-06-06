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    Гершкович: «Трудно сказать, каковы у России возможности прибавить к началу ЧМ-2018»

    Бывший старший тренер сборной России Михаил Гершкович назвал ситуацию в национальной команде перед стартом чемпионата мира-2018 сложной.

    «Ситуация тяжелая, но будем надеяться, что атмосфера на первенстве мира даст возможность хоть за что-то зацепиться. Но пока все сложно.

    Трудно сказать, каковы у России возможности прибавить к началу чемпионата мира. Для этого нужно находиться внутри коллектива.

    В любом случае будем надеяться на лучшее и верить в игроков и в Черчесова», – считает Гершкович.

    Товарищеский матч Россия – Турция завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Источник: Известия

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    06.06.2018 08:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 13:03

      как всегда остается только верить, да и то с большим трудом.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июня 2018, 11:27

      Михаил, ты ведь ни от кого не зависишь, так говори правду, разве
      можно верить в С.Черчесова, в игроков, да, они сделают всё, на,
      что способны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 11:14

      Пока все сложно, но будем надеяться.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 6 июня 2018, 10:45

      У меня такое ощущение, что наши футболисты пытаются играть, а Черчесов им мешает! потому как видно полное не понимание игроков на поле!

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 июня 2018, 10:36

      Блин, 8дней осталось... Какие возможности уже ..на прошлом ЧМ мы были самой унылой по игре сборной. И в этот раз так будет. Хотя в прошлый раз состав посильнее был

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      Рейтинг: +183

      artydoc 6 июня 2018, 09:35

      Чем главный тренер занимался 2 года?!!!! Ощущение после просмотра вчерашнего матча, как после просмотра первой тренировки в детской футбольной школе.

      2
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      Рейтинг: +183

      artydoc 6 июня 2018, 09:33

      Вот именно, что остается только верить! Но веры с каждым матчем все меньше и меньше!

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 июня 2018, 09:13

      Проще верить в Деда Мороза, чем в Черчесова.
      У нас полузащита - сильнейшая линия, а он даже в ней игроков расставить не может нормально. И в нападении под кроссы и навесы выходит Смолов вместо Дзюбы.

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