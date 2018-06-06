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  • Гершкович: «Трудно сказать, каковы у России возможности прибавить к началу ЧМ-2018»

Гершкович: «Трудно сказать, каковы у России возможности прибавить к началу ЧМ-2018»

6 июня 2018, 08:54
8

Бывший старший тренер сборной России Михаил Гершкович назвал ситуацию в национальной команде перед стартом чемпионата мира-2018 сложной.

«Ситуация тяжелая, но будем надеяться, что атмосфера на первенстве мира даст возможность хоть за что-то зацепиться. Но пока все сложно.

Трудно сказать, каковы у России возможности прибавить к началу чемпионата мира. Для этого нужно находиться внутри коллектива.

В любом случае будем надеяться на лучшее и верить в игроков и в Черчесова», – считает Гершкович.

Товарищеский матч Россия – Турция завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия
Комментарии (8)
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Обер-КанцлерЪ
1528265581
Проще верить в Деда Мороза, чем в Черчесова. У нас полузащита - сильнейшая линия, а он даже в ней игроков расставить не может нормально. И в нападении под кроссы и навесы выходит Смолов вместо Дзюбы.
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artydoc
1528266787
Вот именно, что остается только верить! Но веры с каждым матчем все меньше и меньше!
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artydoc
1528266929
Чем главный тренер занимался 2 года?!!!! Ощущение после просмотра вчерашнего матча, как после просмотра первой тренировки в детской футбольной школе.
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mihail200606
1528270609
Блин, 8дней осталось... Какие возможности уже ..на прошлом ЧМ мы были самой унылой по игре сборной. И в этот раз так будет. Хотя в прошлый раз состав посильнее был
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KalterJax
1528271134
У меня такое ощущение, что наши футболисты пытаются играть, а Черчесов им мешает! потому как видно полное не понимание игроков на поле!
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zigbert
1528272892
Пока все сложно, но будем надеяться.
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vladimir-7
1528273629
Михаил, ты ведь ни от кого не зависишь, так говори правду, разве можно верить в С.Черчесова, в игроков, да, они сделают всё, на, что способны.
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OfaZavr
1528279427
как всегда остается только верить, да и то с большим трудом.
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