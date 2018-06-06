Бышовец: «Россия будет прибавлять от матча к матчу»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец не торопится делать негативные выводы по результатам национальной команды на основе последних товарищеских матчей.

«Очевидно, что Россия будет прибавлять от матча к матчу. Игра с Австрией и особенно отсутствие моментов у чужих ворот вызвала не самые приятные эмоции, но надо учитывать, что наши футболисты играли на фоне серьезных нагрузок в среднегорье.

Многие великие тренеры перед крупными турнирами использовали эффект суперкомпенсации, когда после тяжелого сбора на большой высоте команда спускалась на равнинную местность и значительно прибавляла физически уже в официальных матчах.

Что касается игры с Турцией, здесь я бы тоже не стал делать каких-то глобальных выводов. Нет смысла тратить все силы и выкладываться на полную в товарищеской встрече, когда всего через неделю тебя ждет один из самых важных матчей за последние годы на чемпионате мира», – считает Бышовец.

Товарищеский матч Россия – Турция завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало