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    Бышовец: «Россия будет прибавлять от матча к матчу»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец не торопится делать негативные выводы по результатам национальной команды на основе последних товарищеских матчей.

    «Очевидно, что Россия будет прибавлять от матча к матчу. Игра с Австрией и особенно отсутствие моментов у чужих ворот вызвала не самые приятные эмоции, но надо учитывать, что наши футболисты играли на фоне серьезных нагрузок в среднегорье.

    Многие великие тренеры перед крупными турнирами использовали эффект суперкомпенсации, когда после тяжелого сбора на большой высоте команда спускалась на равнинную местность и значительно прибавляла физически уже в официальных матчах.

    Что касается игры с Турцией, здесь я бы тоже не стал делать каких-то глобальных выводов. Нет смысла тратить все силы и выкладываться на полную в товарищеской встрече, когда всего через неделю тебя ждет один из самых важных матчей за последние годы на чемпионате мира», – считает Бышовец.

    Товарищеский матч Россия – Турция завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Источник: Известия

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    06.06.2018 07:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 6 июня 2018, 21:48

      Ребята,вы не поверите! Про Бышовца еще В.Высоцкий песню пел. Послушайте и не говорите,что не слышали..

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июня 2018, 14:04

      нет смысла тратить все силы и выкладываться. Точка. Деньги все равно никто не отберет

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 12:52

      безосновательные надежды.

      2
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 6 июня 2018, 11:33

      будем прибавлять от матча к матчу: уже к 14 июня купил ящик семилетней валерьянки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 6 июня 2018, 10:22

      Всегда думал почему его (Бышовец) многие не жалуют а теперь понял почему- казачек то засланный

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 6 июня 2018, 10:06

      "Многие великие тренеры перед крупными турнирами использовали эффект суперкомпенсации, когда после тяжелого сбора на большой высоте команда спускалась на равнинную местность и значительно прибавляла физически уже в официальных матчах." Выдал Анатолий Федорович футбольным врагам все наши тайны: и эффект суперкомпенсации, и то что физически прибавим, и то, что Черчесов в великие тренеры рвется. Болтун-находка для шпиона. Но будем надеяться, что у кандидата в великие есть не только план А победы в ЧМ, но и Б,С,Д...

      0
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 6 июня 2018, 10:05

      Ныне бОльший п....ц, чем когда был Бышовец! Достижение, однако...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июня 2018, 09:27

      Наша сбродная так, блин, прибавляет от матча к матчу, что твой антирекорд побила, Анатолий Фёдорович !.. А на ЧМ от матча к матчу не прибавлять , а про@бывать будет...

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 6 июня 2018, 09:14

      Прибавлять от матча к матчу уже поздно. Это надо было делать задолго до основных матчей, и к основным матчам быт уже в боевой готовности. А сейчас уже времени нет. Три матча и вылет.

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      Рейтинг: +976

      г.Онега 6 июня 2018, 09:10

      Хотелось что было бы так, но не верится

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