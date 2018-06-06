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Бышовец: «Россия будет прибавлять от матча к матчу»

6 июня 2018, 07:54
13

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец не торопится делать негативные выводы по результатам национальной команды на основе последних товарищеских матчей.

«Очевидно, что Россия будет прибавлять от матча к матчу. Игра с Австрией и особенно отсутствие моментов у чужих ворот вызвала не самые приятные эмоции, но надо учитывать, что наши футболисты играли на фоне серьезных нагрузок в среднегорье.

Многие великие тренеры перед крупными турнирами использовали эффект суперкомпенсации, когда после тяжелого сбора на большой высоте команда спускалась на равнинную местность и значительно прибавляла физически уже в официальных матчах.

Что касается игры с Турцией, здесь я бы тоже не стал делать каких-то глобальных выводов. Нет смысла тратить все силы и выкладываться на полную в товарищеской встрече, когда всего через неделю тебя ждет один из самых важных матчей за последние годы на чемпионате мира», – считает Бышовец.

Товарищеский матч Россия – Турция завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Бышовец Анатолий
Комментарии (13)
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RedWhiteFans2
1528262889
Только мы этого не увидим. Т.к. другие команды будут прибавлять будучи уже готовыми сборными.
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ilichkadr
1528264190
Бышовец в очередной раз отжигает. Какое-то не понятное среднегорье помешало!? Теперь будем прибавлять от матча к матчу, которых осталось аж 3!
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mamba9090909
1528265689
Прибавлять от матча к матчу уже поздно. Это надо было делать задолго до основных матчей, и к основным матчам быт уже в боевой готовности. А сейчас уже времени нет. Три матча и вылет.
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Рубик Докоян
1528266431
Наша сбродная так, блин, прибавляет от матча к матчу, что твой антирекорд побила, Анатолий Фёдорович !.. А на ЧМ от матча к матчу не прибавлять , а про@бывать будет...
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Патронташ
1528268771
"Многие великие тренеры перед крупными турнирами использовали эффект суперкомпенсации, когда после тяжелого сбора на большой высоте команда спускалась на равнинную местность и значительно прибавляла физически уже в официальных матчах." Выдал Анатолий Федорович футбольным врагам все наши тайны: и эффект суперкомпенсации, и то что физически прибавим, и то, что Черчесов в великие тренеры рвется. Болтун-находка для шпиона. Но будем надеяться, что у кандидата в великие есть не только план А победы в ЧМ, но и Б,С,Д...
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Серёга Краснодарский
1528269720
Всегда думал почему его (Бышовец) многие не жалуют а теперь понял почему- казачек то засланный
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Аэратор
1528274020
будем прибавлять от матча к матчу: уже к 14 июня купил ящик семилетней валерьянки
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OfaZavr
1528278725
безосновательные надежды.
Ответить
спанчес
1528283055
нет смысла тратить все силы и выкладываться. Точка. Деньги все равно никто не отберет
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за ЦСКА с 1980г
1528310899
Ребята,вы не поверите! Про Бышовца еще В.Высоцкий песню пел. Послушайте и не говорите,что не слышали..
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