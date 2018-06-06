Бышовец: «Россия будет прибавлять от матча к матчу»

Ребята,вы не поверите! Про Бышовца еще В.Высоцкий песню пел. Послушайте и не говорите,что не слышали..
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец не торопится делать негативные выводы по результатам национальной команды на основе последних товарищеских матчей.
«Очевидно, что Россия будет прибавлять от матча к матчу. Игра с Австрией и особенно отсутствие моментов у чужих ворот вызвала не самые приятные эмоции, но надо учитывать, что наши футболисты играли на фоне серьезных нагрузок в среднегорье.
Многие великие тренеры перед крупными турнирами использовали эффект суперкомпенсации, когда после тяжелого сбора на большой высоте команда спускалась на равнинную местность и значительно прибавляла физически уже в официальных матчах.
Что касается игры с Турцией, здесь я бы тоже не стал делать каких-то глобальных выводов. Нет смысла тратить все силы и выкладываться на полную в товарищеской встрече, когда всего через неделю тебя ждет один из самых важных матчей за последние годы на чемпионате мира», – считает Бышовец.
Товарищеский матч Россия – Турция завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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