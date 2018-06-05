«Атлетико» провел встречу с агентом Кавани

Представители «Атлетико» провели встречу с агентом нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

Уругваец – главная трансферная цель мадридцев на лето, если Антуан Гризманн решит покинуть клуб.

Ранее главный тренер «матрасников» Диего Симеоне неоднократно беседовал с 31-летним футболистом по телефону. Кавани сказал ему, что готов присоединиться к «Атлетико», за который выступают два его соотечественника – защитники Диего Годин и Хосе-Мария Хименес.

Встреча между агентом Кавани и представителями мадридского клуба состоялась в столице Испании пару недель назад. Тем не менее, если Гризманн останется, то «Атлетико» не будет приобретать уругвайца.

Текущий контракт Кавани с «ПСЖ» рассчитан до июня 2020 года.