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    «Атлетико» провел встречу с агентом Кавани

    Представители «Атлетико» провели встречу с агентом нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

    Уругваец – главная трансферная цель мадридцев на лето, если Антуан Гризманн решит покинуть клуб.

    Ранее главный тренер «матрасников» Диего Симеоне неоднократно беседовал с 31-летним футболистом по телефону. Кавани сказал ему, что готов присоединиться к «Атлетико», за который выступают два его соотечественника – защитники Диего Годин и Хосе-Мария Хименес.

    Встреча между агентом Кавани и представителями мадридского клуба состоялась в столице Испании пару недель назад. Тем не менее, если Гризманн останется, то «Атлетико» не будет приобретать уругвайца.

    Текущий контракт Кавани с «ПСЖ» рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Football Espana

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    05.06.2018 16:15
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