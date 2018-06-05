Погребняк: «Российский футбол? Надоело забирать деньги через суды»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк высказался о ситуации с долгами в российском футболе.

– После возвращения в Россию из Англии вы судились с «Динамо», которое в одностороннем порядке расторгло с вами контракт, а до этого отправило в дубль. Теперь рискуете не получить денег от «Тосно»… Не в шоке от российского футбола?

– Сказать, что в шоке, значит ничего не сказать. Теперь «Тосно»… Выиграли Кубок – так развивайте клуб, двигайтесь вперед! А видите, что происходит? Непонятная ситуация. Мягко говоря, некрасивая. Мне уже надоело забирать свои деньги через суды.

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