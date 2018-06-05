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    Погребняк: «Российский футбол? Надоело забирать деньги через суды»

    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк высказался о ситуации с долгами в российском футболе.

    – После возвращения в Россию из Англии вы судились с «Динамо», которое в одностороннем порядке расторгло с вами контракт, а до этого отправило в дубль. Теперь рискуете не получить денег от «Тосно»… Не в шоке от российского футбола?

    – Сказать, что в шоке, значит ничего не сказать. Теперь «Тосно»… Выиграли Кубок – так развивайте клуб, двигайтесь вперед! А видите, что происходит? Непонятная ситуация. Мягко говоря, некрасивая. Мне уже надоело забирать свои деньги через суды.

    Игроки «Тосно» обратились к Путину: «Мы просим Вас – помогите»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 00:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 5 июня 2018, 14:58

      Я готов за Пашу по судам походить, за такими деньгами, за долю малую!))

      0
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 5 июня 2018, 11:42

      Вот вам и победитель Кубка России!!!!Ни команды нет, ни денег, ни выполнения обязательств перед игроками!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 10:46

      что в одном клубе что в другом в основном сидел, за Тосно забил всего пару мячей а судиться так первый.

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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 09:43

      Все эти суды у него вошли в привычку.

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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 5 июня 2018, 09:24

      А то он их заработал как-будто

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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 5 июня 2018, 08:02

      Где-же Паше деньги брать.Арарат тоже не играет

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      Рейтинг: +979

      directorpg 5 июня 2018, 07:34

      Алчность - смертный грех

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      Рейтинг: +179

      Drezden85 5 июня 2018, 07:14

      Как же клуб теперь развивать если тебе зарплату космическую выплатить надо? ))) они то думали ты не согласишься переходить, на крайняк вообще играть не сможешь больше....по ходу они вообще бухие с тобой контракт подписывали....

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 июня 2018, 06:45

      а ведь говорили же, что Погребняк это не нападающий, это геморрой для клуба, пример с Динамо не научил ничему, в итоге всё как обычно Паша не играет и зарабатывает бабло

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      Рейтинг: +929

      ДСА 5 июня 2018, 05:18

      Паша куска пожирнее не упустит.

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