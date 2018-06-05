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  • Погребняк: «Российский футбол? Надоело забирать деньги через суды»

Погребняк: «Российский футбол? Надоело забирать деньги через суды»

5 июня 2018, 00:48
11

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк высказался о ситуации с долгами в российском футболе.

– После возвращения в Россию из Англии вы судились с «Динамо», которое в одностороннем порядке расторгло с вами контракт, а до этого отправило в дубль. Теперь рискуете не получить денег от «Тосно»… Не в шоке от российского футбола?

– Сказать, что в шоке, значит ничего не сказать. Теперь «Тосно»… Выиграли Кубок – так развивайте клуб, двигайтесь вперед! А видите, что происходит? Непонятная ситуация. Мягко говоря, некрасивая. Мне уже надоело забирать свои деньги через суды.

Игроки «Тосно» обратились к Путину: «Мы просим Вас – помогите»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Динамо Погребняк Павел
Комментарии (11)
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val-berezko
1528152546
Что касается Тосно,то сказано все правильно. А вот по деньгам,я бы подумал. Юридически все правильно -клуб контракт подписал -плати. Но думаю российским клубам есть смысл пересмотреть свою финансовую полиику. Уровень наших игроков не сравним с уровнем ведущих европейских клубов,а зарплаты у них порой выше,даже на много.И система премиальны не совершенна. Отсюда и игра.Активность и желание бороться.
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Masteralex
1528170358
а ведь говорили же, что Погребняк это не нападающий, это геморрой для клуба, пример с Динамо не научил ничему, в итоге всё как обычно Паша не играет и зарабатывает бабло
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Drezden85
1528172091
Как же клуб теперь развивать если тебе зарплату космическую выплатить надо? ))) они то думали ты не согласишься переходить, на крайняк вообще играть не сможешь больше....по ходу они вообще бухие с тобой контракт подписывали....
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directorpg
1528173290
Алчность - смертный грех
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oleg32ru
1528174920
Где-же Паше деньги брать.Арарат тоже не играет
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Dmitriy.Rosso
1528179873
А то он их заработал как-будто
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zigbert
1528181035
Все эти суды у него вошли в привычку.
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OfaZavr
1528184795
что в одном клубе что в другом в основном сидел, за Тосно забил всего пару мячей а судиться так первый.
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snaiper1989
1528188160
Вот вам и победитель Кубка России!!!!Ни команды нет, ни денег, ни выполнения обязательств перед игроками!!!
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Legion-o
1528199913
Я готов за Пашу по судам походить, за такими деньгами, за долю малую!))
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