Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Салах – в итоговой заявке сборной Египта на чемпионат мира

4 июня 2018, 15:15
12

Стал известен окончательный состав сборной Египта на чемпиона мира-2018. В заявку соперника России по групповому раунду турнира включен нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

25-летний футболист получил травму в финале Лиги чемпионов с «Реалом». Ранее были опасения, что он не сможет восстановиться к мундиалю.

Заявка Египта на мировое первенство выглядит следующим образом:

Вратари: Эссам Эль-Хадари («Аль-Таавун»), Мохамед Эль-Шенави, Шериф Экрами (оба – «Аль-Ахли»).

Защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все – «Аль-Ахли»), Махмуд Хамди («Замалек»), Мохаммед Абдель-Шафи («Аль-Фатх»), Ахмед Хегази, Али Габр (оба – «Вест Бромвич»), Ахмед Аль-Мухаммади («Астон Вилла»), Омар Габер («Лос-Анджелес»).

Полузащитники: Тарек Хамед («Замалек»), Шикабала («Аль-Раед»), Абдаллах Саид («Аль-Ахли»), Сэм Морси («Уиган»), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал»), Кахраба («Аль-Иттихад»), Рамадан Собхи («Сток Сити»), Махмуд Трезеге Хассан («Касымпаша»), Амир Варда («Атромитос».

Нападающие: Марван Мохсен («Аль-Ахли»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Помимо Египта и России в группе А на чемпионате мира выступят сборные Саудовской Аравии и Уругвая.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Египет Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bandit7
1528115573
Вынесет Россию
Ответить
AZ
1528118336
До конца не верил, что его возьмут в сборную... Все таки видимо тренер решил дать шанс Салаху...)
Ответить
insider_retro
1528118538
А без него, египтянам можно было бы никуда и не собираться...))
Ответить
ArReal
1528119684
Ну будет со скамейки орать - что толку то?
Ответить
TY13R
1528122889
Кто бы сомневался...
Ответить
SanekGol
1528123621
Да его даже травмированного бы взяли
Ответить
erma
1528127092
Он на костылях лучше сыграет чем наши напы.
Ответить
vick-north-west
1528142880
В результате Салах - лучший бомбардир, Египет - в четвертьфинале ЧМ, а Россия, как всегда, в Ж***...
Ответить
zigbert
1528143024
Состав посильней чем у Саудовской Аравии.
Ответить
RLoko
1528172029
Сборная Египта напоминает Уэльс на Евро. В ней также есть ярко выраженная звезда Салах (в Уэльсе Бейл) и вполне не плохой игрок Эль-Ненни (Рэмзи, кстати оба из Арсенала). А мы все помним чем закончилась наша игра с Уэльсом. Поэтому напрашивается аналогия о нашем результате.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+