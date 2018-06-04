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    Салах – в итоговой заявке сборной Египта на чемпионат мира

    Стал известен окончательный состав сборной Египта на чемпиона мира-2018. В заявку соперника России по групповому раунду турнира включен нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    25-летний футболист получил травму в финале Лиги чемпионов с «Реалом». Ранее были опасения, что он не сможет восстановиться к мундиалю.

    Заявка Египта на мировое первенство выглядит следующим образом:

    Вратари: Эссам Эль-Хадари («Аль-Таавун»), Мохамед Эль-Шенави, Шериф Экрами (оба – «Аль-Ахли»).

    Защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все – «Аль-Ахли»), Махмуд Хамди («Замалек»), Мохаммед Абдель-Шафи («Аль-Фатх»), Ахмед Хегази, Али Габр (оба – «Вест Бромвич»), Ахмед Аль-Мухаммади («Астон Вилла»), Омар Габер («Лос-Анджелес»).

    Полузащитники: Тарек Хамед («Замалек»), Шикабала («Аль-Раед»), Абдаллах Саид («Аль-Ахли»), Сэм Морси («Уиган»), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал»), Кахраба («Аль-Иттихад»), Рамадан Собхи («Сток Сити»), Махмуд Трезеге Хассан («Касымпаша»), Амир Варда («Атромитос».

    Нападающие: Марван Мохсен («Аль-Ахли»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

    Помимо Египта и России в группе А на чемпионате мира выступят сборные Саудовской Аравии и Уругвая.

    Источник: Twitter

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    04.06.2018 15:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +246

      RLoko 5 июня 2018, 07:13

      Сборная Египта напоминает Уэльс на Евро. В ней также есть ярко выраженная звезда Салах (в Уэльсе Бейл) и вполне не плохой игрок Эль-Ненни (Рэмзи, кстати оба из Арсенала). А мы все помним чем закончилась наша игра с Уэльсом. Поэтому напрашивается аналогия о нашем результате.

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 23:10

      Состав посильней чем у Саудовской Аравии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 июня 2018, 23:08

      В результате Салах - лучший бомбардир, Египет - в четвертьфинале ЧМ, а Россия, как всегда, в Ж***...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 4 июня 2018, 18:44

      Он на костылях лучше сыграет чем наши напы.

      1
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 4 июня 2018, 17:47

      Да его даже травмированного бы взяли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 4 июня 2018, 17:34

      Кто бы сомневался...

      1
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 4 июня 2018, 16:41

      Ну будет со скамейки орать - что толку то?

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 4 июня 2018, 16:22

      А без него, египтянам можно было бы никуда и не собираться...))

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      Рейтинг: +3414

      AZ 4 июня 2018, 16:18

      До конца не верил, что его возьмут в сборную... Все таки видимо тренер решил дать шанс Салаху...)

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      Рейтинг: +20

      Adjarov07 4 июня 2018, 16:11

      Ооо вот это новость

      0
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