Салах – в итоговой заявке сборной Египта на чемпионат мира

Стал известен окончательный состав сборной Египта на чемпиона мира-2018. В заявку соперника России по групповому раунду турнира включен нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

25-летний футболист получил травму в финале Лиги чемпионов с «Реалом». Ранее были опасения, что он не сможет восстановиться к мундиалю.

Заявка Египта на мировое первенство выглядит следующим образом:

Вратари: Эссам Эль-Хадари («Аль-Таавун»), Мохамед Эль-Шенави, Шериф Экрами (оба – «Аль-Ахли»).

Защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все – «Аль-Ахли»), Махмуд Хамди («Замалек»), Мохаммед Абдель-Шафи («Аль-Фатх»), Ахмед Хегази, Али Габр (оба – «Вест Бромвич»), Ахмед Аль-Мухаммади («Астон Вилла»), Омар Габер («Лос-Анджелес»).

Полузащитники: Тарек Хамед («Замалек»), Шикабала («Аль-Раед»), Абдаллах Саид («Аль-Ахли»), Сэм Морси («Уиган»), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал»), Кахраба («Аль-Иттихад»), Рамадан Собхи («Сток Сити»), Махмуд Трезеге Хассан («Касымпаша»), Амир Варда («Атромитос».

Нападающие: Марван Мохсен («Аль-Ахли»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Помимо Египта и России в группе А на чемпионате мира выступят сборные Саудовской Аравии и Уругвая.