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  • Братья Азар и Витсель – в окончательной заявке Бельгии на ЧМ-2018

Братья Азар и Витсель – в окончательной заявке Бельгии на ЧМ-2018

4 июня 2018, 11:50
6

Тренерский штаб сборной Бельгии объявил имена 23 футболистов, которые отправятся в Россию на чемпионат мира-2018.

Полностью список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»);

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Тома Менье («ПСЖ»), Томас Вермален («Барселона»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан»), Насер Шадли («Вест Бромвич»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Муса Дембеле («Тоттенхэм»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси»), Торган Азар («Боруссия» Менхенгладбах), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Юри Тилеманс («Монако»), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»);

Нападающие: Миши Батшуайи («Челси»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дрис Мертенс («Наполи»).

Сборная Бельгии на групповом этапе встретится с Англией, Панамой и Тунисом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Бельгия Азар Эден Витсель Аксель Азар Торган
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1528102460
заявку вижу, а команду нет - 1/4 потолок.)))
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Zubo
1528102548
Сильная сборная, должна дойти до полуфинала, не удивлюсь если бельгийцы будут играть в финале...
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Обер-КанцлерЪ
1528108243
Если выйдут с первого места из группы с Англией, то в 1/4 финала экзамен с Бразилией, затем в полуфинале - с победителем пары Испания/Аргентина. Команда мощная, но до медалей им не добраться. Не верю, что Бельгия сможет двух грандов подряд вынести.
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Vladarg
1528111441
Такой шикарной команде коуча помастеровитее надо.такое поколение без успеха может остаться..
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zigbert
1528138025
Не знал что у Азара есть брат.
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h3LL1k
1528146432
по отдельности очень сильная команда! посмотрим что будет на ЧМ!
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