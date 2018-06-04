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    Братья Азар и Витсель – в окончательной заявке Бельгии на ЧМ-2018

    Тренерский штаб сборной Бельгии объявил имена 23 футболистов, которые отправятся в Россию на чемпионат мира-2018.

    Полностью список игроков выглядит следующим образом:

    Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»);

    Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Тома Менье («ПСЖ»), Томас Вермален («Барселона»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»);

    Полузащитники: Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан»), Насер Шадли («Вест Бромвич»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Муса Дембеле («Тоттенхэм»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси»), Торган Азар («Боруссия» Менхенгладбах), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Юри Тилеманс («Монако»), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»);

    Нападающие: Миши Батшуайи («Челси»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дрис Мертенс («Наполи»).

    Сборная Бельгии на групповом этапе встретится с Англией, Панамой и Тунисом.

    Источник: Twitter

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    04.06.2018 11:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 5 июня 2018, 00:07

      по отдельности очень сильная команда!
      посмотрим что будет на ЧМ!

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 21:47

      Не знал что у Азара есть брат.

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 4 июня 2018, 14:24

      Такой шикарной команде коуча помастеровитее надо.такое поколение без успеха может остаться..

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 июня 2018, 13:30

      Если выйдут с первого места из группы с Англией, то в 1/4 финала экзамен с Бразилией, затем в полуфинале - с победителем пары Испания/Аргентина.

      Команда мощная, но до медалей им не добраться. Не верю, что Бельгия сможет двух грандов подряд вынести.

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 июня 2018, 11:55

      Сильная сборная, должна дойти до полуфинала, не удивлюсь если бельгийцы будут играть в финале...

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 4 июня 2018, 11:54

      заявку вижу, а команду нет - 1/4 потолок.)))

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