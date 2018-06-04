Братья Азар и Витсель – в окончательной заявке Бельгии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Бельгии объявил имена 23 футболистов, которые отправятся в Россию на чемпионат мира-2018.

Полностью список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»);

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Тома Менье («ПСЖ»), Томас Вермален («Барселона»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан»), Насер Шадли («Вест Бромвич»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Муса Дембеле («Тоттенхэм»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси»), Торган Азар («Боруссия» Менхенгладбах), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Юри Тилеманс («Монако»), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»);

Нападающие: Миши Батшуайи («Челси»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дрис Мертенс («Наполи»).

Сборная Бельгии на групповом этапе встретится с Англией, Панамой и Тунисом.