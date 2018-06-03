Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ташаев: «До последнего надеялся, что попаду на ЧМ-2018»

    Полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев прокомментировал непопадание в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

    «До последнего надеялся, что попаду в список 23. Даже после того, как не попал в заявку на матч с Австрией. Ту игру смотрел на трибуне за скамейкой, где сидели ребята.

    Сегодня Черчесов вызвал меня к себе и сказал, что я не попадаю в окончательный список на ЧМ. Но попросил не расстраиваться, а продолжать работать над собой. Мне надо не сбавлять оборотов и тогда, наверняка, я скоро сыграю за сборную.

    Хочу поблагодарить тренерский штаб за то, что вызвали на сбор. Для меня это новый позитивный опыт, я впервые попал в расположение национальной команды. Буду работать еще больше, чтобы в будущем выступать за сборную регулярно.

    Теперь буду со стороны следить за нашей командой — болеть за нее, переживать. Надеюсь, все у сборной России будет хорошо. Но главное, чтобы домашний чемпионат мира в целом прошел без эксцессов. Чтобы им насладились и команды, и болельщики», — сказал Ташаев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2018 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 18:58

      Игрок молодой и рассуждает правильно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Sergei26 3 июня 2018, 23:17

      Молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 3 июня 2018, 21:07

      Лучше ведь взять из Спартака Самедова, который играл минут по 20 и один раз забил, плюс "тренер" думает что он будет носиться по бровке как в свои 25 с 3 центральными... Хорошо будет если усатый после проср... ЧМ домашнего получит в .... от сына Жириновского, ярого болельщика нашего футбола))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 3 июня 2018, 20:01

      В подобной ситуации, наверное, обидно понимать, что тебе предпочли других... При том, что эти другие не лучше и не удачливее, а просто выбраны кем-то и почему-то...
      Но, иногда, вовремя снятые розовые очки надежд, дают импульс спортивной злости и нетерпимости к несправедливости... Удачи!..

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 19:49

      не переживай, работай и старайся, еще все впереди!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июня 2018, 19:36

      Пацан не переживай. Надежды вьюношей питают. А ты избежал позора в своей биографии. Дерзай на клубном уровне, а приличная сборная ещё соберётся за твою футбольную карьеру.

      10
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11