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Ташаев: «До последнего надеялся, что попаду на ЧМ-2018»

3 июня 2018, 19:10
8

Полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев прокомментировал непопадание в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

«До последнего надеялся, что попаду в список 23. Даже после того, как не попал в заявку на матч с Австрией. Ту игру смотрел на трибуне за скамейкой, где сидели ребята.

Сегодня Черчесов вызвал меня к себе и сказал, что я не попадаю в окончательный список на ЧМ. Но попросил не расстраиваться, а продолжать работать над собой. Мне надо не сбавлять оборотов и тогда, наверняка, я скоро сыграю за сборную.

Хочу поблагодарить тренерский штаб за то, что вызвали на сбор. Для меня это новый позитивный опыт, я впервые попал в расположение национальной команды. Буду работать еще больше, чтобы в будущем выступать за сборную регулярно.

Теперь буду со стороны следить за нашей командой — болеть за нее, переживать. Надеюсь, все у сборной России будет хорошо. Но главное, чтобы домашний чемпионат мира в целом прошел без эксцессов. Чтобы им насладились и команды, и болельщики», — сказал Ташаев.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Динамо Ташаев Александр
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1528043801
Пацан не переживай. Надежды вьюношей питают. А ты избежал позора в своей биографии. Дерзай на клубном уровне, а приличная сборная ещё соберётся за твою футбольную карьеру.
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OfaZavr
1528044558
не переживай, работай и старайся, еще все впереди!
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insider_retro
1528045312
В подобной ситуации, наверное, обидно понимать, что тебе предпочли других... При том, что эти другие не лучше и не удачливее, а просто выбраны кем-то и почему-то... Но, иногда, вовремя снятые розовые очки надежд, дают импульс спортивной злости и нетерпимости к несправедливости... Удачи!..
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STAFOR13
1528049264
Лучше ведь взять из Спартака Самедова, который играл минут по 20 и один раз забил, плюс "тренер" думает что он будет носиться по бровке как в свои 25 с 3 центральными... Хорошо будет если усатый после проср... ЧМ домашнего получит в .... от сына Жириновского, ярого болельщика нашего футбола))
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Sergei26
1528057064
Молодец
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zigbert
1528127907
Игрок молодой и рассуждает правильно.
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