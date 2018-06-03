Ташаев: «До последнего надеялся, что попаду на ЧМ-2018»

Полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев прокомментировал непопадание в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

«До последнего надеялся, что попаду в список 23. Даже после того, как не попал в заявку на матч с Австрией. Ту игру смотрел на трибуне за скамейкой, где сидели ребята.

Сегодня Черчесов вызвал меня к себе и сказал, что я не попадаю в окончательный список на ЧМ. Но попросил не расстраиваться, а продолжать работать над собой. Мне надо не сбавлять оборотов и тогда, наверняка, я скоро сыграю за сборную.

Хочу поблагодарить тренерский штаб за то, что вызвали на сбор. Для меня это новый позитивный опыт, я впервые попал в расположение национальной команды. Буду работать еще больше, чтобы в будущем выступать за сборную регулярно.

Теперь буду со стороны следить за нашей командой — болеть за нее, переживать. Надеюсь, все у сборной России будет хорошо. Но главное, чтобы домашний чемпионат мира в целом прошел без эксцессов. Чтобы им насладились и команды, и болельщики», — сказал Ташаев.