Ройс: «Во втором тайме матча с Австрией мы перестали играть в футбол»

Нападающий сборной Германии Марко Ройс подвел итог товарищеского матча против австрийцев (1:2). Игрок посетовал не неубедительный второй тайм в исполнении немцев.

«Мы сыграли очень хорошо в первом тайме, но после перерыва мы перестали играть футбол. Сегодняшний матч показал, что нам предстоит еще много работы.

Для меня было важно вернуться на поле после долгого перерыва и надеть форму сборной Германии», – сказал Ройс.

На чемпионате мира в России Германия сыграет в одной группе с Швецией, Южной Кореей и Мексикой.