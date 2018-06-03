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    Ройс: «Во втором тайме матча с Австрией мы перестали играть в футбол»

    Нападающий сборной Германии Марко Ройс подвел итог товарищеского матча против австрийцев (1:2). Игрок посетовал не неубедительный второй тайм в исполнении немцев.

    «Мы сыграли очень хорошо в первом тайме, но после перерыва мы перестали играть футбол. Сегодняшний матч показал, что нам предстоит еще много работы.

    Для меня было важно вернуться на поле после долгого перерыва и надеть форму сборной Германии», – сказал Ройс.

    На чемпионате мира в России Германия сыграет в одной группе с Швецией, Южной Кореей и Мексикой.

    Источник: «ВКонтакте»

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    03.06.2018 08:29
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