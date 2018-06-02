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    Ибрагимович: «В 19 лет очень хотел крутую машину. На последние деньги купил «Порше». Даже занимать пришлось»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, как в молодости потратил последние деньги на покупку престижного автомобиля, на котором потом уходил от полицейской погони.

    «Мне было примерно 18-19 лет. Каждый выходец из моего района, в первую очередь, хотел иметь крутой автомобиль. Поэтому я купил себе «Порше». Потратил последние деньги, даже еще одолжил. Так хотелось себе классную тачку. Я просто катался по улицам, но катался быстро, потому что я люблю получать адреналин.

    И вот внезапно за мной гонится полиция. Ну, и как вы думаете, остановился я или нет? Нет. Я гнал и гнал, пока не нашел укрытие в тоннеле. Там я и переждал, а полиция проехала мимо. Классный был момент», – приводит слова Ибрагимовича MEN.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2018 15:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 20:40

      По глупости и молодости можно понять его действия, но если он сейчас хвалится об этом , то это у него патология.

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 2 июня 2018, 19:18

      а мне в Вузе на второй курс ННГАСУ занимать пришлось..

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 19:14

      с быстрыми машинами и полицией шутить не стоит, ладно по молодости но сейчас такого надеюсь не делает)

      1
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      Рейтинг: +107

      Antoha46 2 июня 2018, 18:26

      бедняжка,даже занимать пришлось!

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Antoha46 2 июня 2018, 19:17

      А что тебя удивляет? Вряд ли зарплату Ибрагимовича в Мальме в 2000 году можно сопоставить с тем, что сейчас зарабатывает игрок молодежной команды "Зенита", к примеру. В те годы, тем более в Швеции, так баблом не швырялись. Это сейчас наши молодые игроки могут себе позволить купить Бентли в 19 лет. А Златану, вполне не исключено, что реально пришлось занимать на Порше.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 2 июня 2018, 16:19

      Повезло тебе Златан, у нас так Мандрыкин на Порше с погонями от ментов один раз докатался до инвалидного кресла!

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