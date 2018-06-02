Ибрагимович: «В 19 лет очень хотел крутую машину. На последние деньги купил «Порше». Даже занимать пришлось»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, как в молодости потратил последние деньги на покупку престижного автомобиля, на котором потом уходил от полицейской погони.

«Мне было примерно 18-19 лет. Каждый выходец из моего района, в первую очередь, хотел иметь крутой автомобиль. Поэтому я купил себе «Порше». Потратил последние деньги, даже еще одолжил. Так хотелось себе классную тачку. Я просто катался по улицам, но катался быстро, потому что я люблю получать адреналин.

И вот внезапно за мной гонится полиция. Ну, и как вы думаете, остановился я или нет? Нет. Я гнал и гнал, пока не нашел укрытие в тоннеле. Там я и переждал, а полиция проехала мимо. Классный был момент», – приводит слова Ибрагимовича MEN.