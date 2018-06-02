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  • Ибрагимович: «В 19 лет очень хотел крутую машину. На последние деньги купил «Порше». Даже занимать пришлось»

Ибрагимович: «В 19 лет очень хотел крутую машину. На последние деньги купил «Порше». Даже занимать пришлось»

2 июня 2018, 15:59
6

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, как в молодости потратил последние деньги на покупку престижного автомобиля, на котором потом уходил от полицейской погони.

«Мне было примерно 18-19 лет. Каждый выходец из моего района, в первую очередь, хотел иметь крутой автомобиль. Поэтому я купил себе «Порше». Потратил последние деньги, даже еще одолжил. Так хотелось себе классную тачку. Я просто катался по улицам, но катался быстро, потому что я люблю получать адреналин.

И вот внезапно за мной гонится полиция. Ну, и как вы думаете, остановился я или нет? Нет. Я гнал и гнал, пока не нашел укрытие в тоннеле. Там я и переждал, а полиция проехала мимо. Классный был момент», – приводит слова Ибрагимовича MEN.

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (6)
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Lester84
1527945571
Повезло тебе Златан, у нас так Мандрыкин на Порше с погонями от ментов один раз докатался до инвалидного кресла!
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Antoha46
1527953206
бедняжка,даже занимать пришлось!
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OfaZavr
1527956061
с быстрыми машинами и полицией шутить не стоит, ладно по молодости но сейчас такого надеюсь не делает)
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Антон bx14e
1527956303
а мне в Вузе на второй курс ННГАСУ занимать пришлось..
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zigbert
1527961250
По глупости и молодости можно понять его действия, но если он сейчас хвалится об этом , то это у него патология.
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