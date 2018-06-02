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    Панов: «Желаю Бразилии победить на ЧМ, а России – обыграть немцев и испанцев»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов, принявший сегодня участие в открытии «Парка футбола» в Калининграде вместе с экс-защитником Бразилии Кафу, вспомнил свой дебют в составе «Зенита», а также пожелал «селесао» победы на предстоящем чемпионате мира.

    «В 1998 году я в Калининграде дебютировал в составе «Зенита». Это самые важные воспоминания для меня. Я забил, а мы сыграли вничью. Первый матч на чемпионате мира в Калининграде пройдет 16 июня и это тоже в какой-то степени дебют.

    С Кафу мы играли вместе тоже в 1998, правда Россия тогда проиграла Бразилии 1:5. Запомнил атмосферу, которая будоражит и впечатляет. Желаю бразильцам выиграть чемпионат мира. Надеюсь, и мы не ударим лицом в грязь. Обыграем немцев. И испанцев», – сказал Панов.

    Источник: Sport24

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    02.06.2018 14:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +567

      LAY394 2 июня 2018, 21:15

      Ну б ля кодировать его надо пацаны

      0
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 19:59

      Сказал из уважения к Кафу.Хотя Бразилию никак нельзя сбрасывать со счетов - сильный коллектив.

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 2 июня 2018, 19:48

      - даже если предположить , что сб. России обыграет немцев и испанцев)))...,но для начала - надо "попасть" на испанцев!...вообще, мне кажется - Панов стебался над наивной публикой)))...а на счёт Бразилии - я поддерживаю Панова!... думаю, что нынешний состав бразильцев демонстрирует,пожалуй, самый высоко развитый футбол на планете!...Прошу учесть, что своё мнение я никому не навязываю!, каждый имеет право на собственное мнение. Играем в футбол и.......выигрываем!!!

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 июня 2018, 19:26

      Александр как то круто все берет. То обижается на Зенит (при чем здесь клуб,руководство меняется,а клуб остается), то пожелания шутливые выдает,до сих пор будоражится и впечатляется. Успехов!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 19:06

      глупость сморозил, даже если хотел пошутить.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 июня 2018, 17:44

      Хе ра,закадычное мясо нагодало обыграть немцев и испанцев!!! Ржу

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 2 июня 2018, 16:08

      Опять нажрался, Саня!

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 июня 2018, 16:04

      Если мы обыграем немцев и испанцев,то станем чемпионами.Но это во сне,после обильного застолья в компании грузчиков с ликёрки.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 2 июня 2018, 15:45

      Пусть сначала из группы выйдут, а потом уже испанцев с немцами обыгрывают)))

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      Рейтинг: +915

      спанчес 2 июня 2018, 15:42

      ты хотел сказать итальянцев?

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