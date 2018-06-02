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  • Панов: «Желаю Бразилии победить на ЧМ, а России – обыграть немцев и испанцев»

Панов: «Желаю Бразилии победить на ЧМ, а России – обыграть немцев и испанцев»

2 июня 2018, 14:59
14

Бывший нападающий сборной России Александр Панов, принявший сегодня участие в открытии «Парка футбола» в Калининграде вместе с экс-защитником Бразилии Кафу, вспомнил свой дебют в составе «Зенита», а также пожелал «селесао» победы на предстоящем чемпионате мира.

«В 1998 году я в Калининграде дебютировал в составе «Зенита». Это самые важные воспоминания для меня. Я забил, а мы сыграли вничью. Первый матч на чемпионате мира в Калининграде пройдет 16 июня и это тоже в какой-то степени дебют.

С Кафу мы играли вместе тоже в 1998, правда Россия тогда проиграла Бразилии 1:5. Запомнил атмосферу, которая будоражит и впечатляет. Желаю бразильцам выиграть чемпионат мира. Надеюсь, и мы не ударим лицом в грязь. Обыграем немцев. И испанцев», – сказал Панов.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Бразилия Россия Панов Александр
Комментарии (14)
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serppion
1527942198
Прямо как в известном фильме про Сережу: "Дядя Саша, ты дурак?"
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Lester84
1527943515
Пусть сначала из группы выйдут, а потом уже испанцев с немцами обыгрывают)))
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yorgenbarenz
1527944646
Если мы обыграем немцев и испанцев,то станем чемпионами.Но это во сне,после обильного застолья в компании грузчиков с ликёрки.
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Caniggia
1527944891
Опять нажрался, Саня!
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С-Пб on-line
1527950644
Хе ра,закадычное мясо нагодало обыграть немцев и испанцев!!! Ржу
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OfaZavr
1527955618
глупость сморозил, даже если хотел пошутить.
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val-berezko
1527956809
Александр как то круто все берет. То обижается на Зенит (при чем здесь клуб,руководство меняется,а клуб остается), то пожелания шутливые выдает,до сих пор будоражится и впечатляется. Успехов!
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кеша_КБ
1527958099
- даже если предположить , что сб. России обыграет немцев и испанцев)))...,но для начала - надо "попасть" на испанцев!...вообще, мне кажется - Панов стебался над наивной публикой)))...а на счёт Бразилии - я поддерживаю Панова!... думаю, что нынешний состав бразильцев демонстрирует,пожалуй, самый высоко развитый футбол на планете!...Прошу учесть, что своё мнение я никому не навязываю!, каждый имеет право на собственное мнение. Играем в футбол и.......выигрываем!!!
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zigbert
1527958795
Сказал из уважения к Кафу.Хотя Бразилию никак нельзя сбрасывать со счетов - сильный коллектив.
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LAY394
1527963346
Ну б ля кодировать его надо пацаны
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