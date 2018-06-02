Панов: «Желаю Бразилии победить на ЧМ, а России – обыграть немцев и испанцев»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов, принявший сегодня участие в открытии «Парка футбола» в Калининграде вместе с экс-защитником Бразилии Кафу, вспомнил свой дебют в составе «Зенита», а также пожелал «селесао» победы на предстоящем чемпионате мира.

«В 1998 году я в Калининграде дебютировал в составе «Зенита». Это самые важные воспоминания для меня. Я забил, а мы сыграли вничью. Первый матч на чемпионате мира в Калининграде пройдет 16 июня и это тоже в какой-то степени дебют.

С Кафу мы играли вместе тоже в 1998, правда Россия тогда проиграла Бразилии 1:5. Запомнил атмосферу, которая будоражит и впечатляет. Желаю бразильцам выиграть чемпионат мира. Надеюсь, и мы не ударим лицом в грязь. Обыграем немцев. И испанцев», – сказал Панов.