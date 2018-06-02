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  • «Ботафого» получил официальное предложение по Рабелло от одного из российских клубов

«Ботафого» получил официальное предложение по Рабелло от одного из российских клубов

2 июня 2018, 14:35
4

Один из клубов РФПЛ направил официальное предложение «Ботафого» по трансферу центрального защитника Игора Рабелло. Источник из окружения 23-летнего футболиста сообщил, что бразильский клуб готов расстаться с игроком за 5-6 миллионов евро.

«Ботафого» получил предложение от одного российского клуба по поводу Рабелло. Это был официальный запрос. Назвать клуб не могу, но Рабелло хотел бы поиграть в России.

Другие клубы могут побороться за него. «Ботафого» согласится отпустить Игора за 5-6 миллионов евро, – сказал источник.

Ранее сообщалось, что на Рабелло претендует «Локомотив». Также зимой писалось об интересе к бразильцу со стороны «Спартака».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого
Комментарии (4)
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vladimir-7
1527941061
Вот Спартак и направил это предложение по Игора Рабелло.
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кузнецов артем
1527946751
Кроме Зенита сложно представить что купят игрока из команды, которая проводит плохой сезон, пример Заболот Оздоев Набиулин. В чемпионате Бразилии вообще защиты не сильные, смысла нет брать в топ5 уж точно
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серега кашин
1527953116
скоро приедет в москву
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zigbert
1527958174
Спартаку нужно повнимательней присмотреться к этому игроку, цз нам нужны.
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