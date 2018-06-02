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    «Ботафого» получил официальное предложение по Рабелло от одного из российских клубов

    Один из клубов РФПЛ направил официальное предложение «Ботафого» по трансферу центрального защитника Игора Рабелло. Источник из окружения 23-летнего футболиста сообщил, что бразильский клуб готов расстаться с игроком за 5-6 миллионов евро.

    «Ботафого» получил предложение от одного российского клуба по поводу Рабелло. Это был официальный запрос. Назвать клуб не могу, но Рабелло хотел бы поиграть в России.

    Другие клубы могут побороться за него. «Ботафого» согласится отпустить Игора за 5-6 миллионов евро, – сказал источник.

    Ранее сообщалось, что на Рабелло претендует «Локомотив». Также зимой писалось об интересе к бразильцу со стороны «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2018 14:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 19:49

      Спартаку нужно повнимательней присмотреться к этому игроку, цз нам нужны.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 июня 2018, 18:25

      скоро приедет в москву

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 июня 2018, 16:39

      Кроме Зенита сложно представить что купят игрока из команды, которая проводит плохой сезон, пример Заболот Оздоев Набиулин. В чемпионате Бразилии вообще защиты не сильные, смысла нет брать в топ5 уж точно

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 июня 2018, 15:04

      Вот Спартак и направил это предложение по Игора Рабелло.

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