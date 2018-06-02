«Ботафого» получил официальное предложение по Рабелло от одного из российских клубов

Один из клубов РФПЛ направил официальное предложение «Ботафого» по трансферу центрального защитника Игора Рабелло. Источник из окружения 23-летнего футболиста сообщил, что бразильский клуб готов расстаться с игроком за 5-6 миллионов евро.

«Ботафого» получил предложение от одного российского клуба по поводу Рабелло. Это был официальный запрос. Назвать клуб не могу, но Рабелло хотел бы поиграть в России.

Другие клубы могут побороться за него. «Ботафого» согласится отпустить Игора за 5-6 миллионов евро, – сказал источник.

Ранее сообщалось, что на Рабелло претендует «Локомотив». Также зимой писалось об интересе к бразильцу со стороны «Спартака».