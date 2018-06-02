Мбаппе: «Усмане Дембеле – лучший молодой игрок мира, а Гризманн – футбольная вершина»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после товарищеского матча против итальянцев (3:1) отметил взаимодействие с партнерами. Одного из них форвард назвал лучшим молодым игроком в мире.

«У нас многообещающее взаимодействие в группе атаки. Антуан Гризманн – это футбольная вершина, а Усмане Дембеле – лучший молодой игрок мира, по моему мнению. Вокруг меня великолепная команда», – сказал Мбаппе.

На ЧМ-2018 французы сыграют в одной группе с австралийцами, датчанами и перуанцами.