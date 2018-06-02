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    Мбаппе: «Усмане Дембеле – лучший молодой игрок мира, а Гризманн – футбольная вершина»

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после товарищеского матча против итальянцев (3:1) отметил взаимодействие с партнерами. Одного из них форвард назвал лучшим молодым игроком в мире.

    «У нас многообещающее взаимодействие в группе атаки. Антуан Гризманн – это футбольная вершина, а Усмане Дембеле – лучший молодой игрок мира, по моему мнению. Вокруг меня великолепная команда», – сказал Мбаппе.

    На ЧМ-2018 французы сыграют в одной группе с австралийцами, датчанами и перуанцами.

    Источник: L' Equipe

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    02.06.2018 09:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 2 июня 2018, 12:14

      Килиаша,ты слегонца не прав и немного погорячился раздавая комплименты...

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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 2 июня 2018, 09:52

      Гризманн максимум наш любимый Эльбрус, до гималайских горных систем во главе с Мессиналду, а точнее, до Эвереста еще есть много куда расти.

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