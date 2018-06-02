Быстров: «Зенит» сделал десять шагов назад с Луческу и Манчини. От их нытья народ подустал»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера команды. Россиянин отметил, что под руководством предыдущих специалистов петербуржцы выступали неудачно.

– Вы приветствуете назначение Сергея Семака?

– Да, естественно. В «Зенит» пришел хороший отечественный тренер, которому наверняка небезразлична судьба клуба. То, что Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини с таким бюджетом плакали, что им мешают судьи, было, мягко говоря, неправильно. Народ от такого нытья подустал. На мой взгляд, с такой командой и такими условиями можно и нужно выигрывать в любых обстоятельствах. Уж по крайней мере по подбору футболистов «Зенит» в России всегда был номером один. В результате же и «Локомотив», и ЦСКА при меньших бюджетах оказались выше.

– Чем «Зенит» Семака будет отличаться от «Зенита» того же Манчини?

– Время покажет. Но если Богданычу предоставят все полномочия и будут доверять, он сможет дать результат. В противном случае все останется на прежнем уровне. Семаку очень важно найти взаимопонимание с руководством, выдержать давление, определиться с составом – тогда все получится.

– Можно ли утверждать, что с Луческу и Манчини «Зенит» сделал два шага назад?

– Не два, а десять шагов назад! О двух шагах мы рассуждали бы в том случае, если бы команда играла в Лиге чемпионов, но не выходила из группы. А так… Повторюсь, команда с такими исполнителями и бюджетом просто не имеет права находиться на пятом месте!