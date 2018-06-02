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  • Быстров: «Зенит» сделал десять шагов назад с Луческу и Манчини. От их нытья народ подустал»

Быстров: «Зенит» сделал десять шагов назад с Луческу и Манчини. От их нытья народ подустал»

2 июня 2018, 08:04
22

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера команды. Россиянин отметил, что под руководством предыдущих специалистов петербуржцы выступали неудачно.

– Вы приветствуете назначение Сергея Семака?

– Да, естественно. В «Зенит» пришел хороший отечественный тренер, которому наверняка небезразлична судьба клуба. То, что Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини с таким бюджетом плакали, что им мешают судьи, было, мягко говоря, неправильно. Народ от такого нытья подустал. На мой взгляд, с такой командой и такими условиями можно и нужно выигрывать в любых обстоятельствах. Уж по крайней мере по подбору футболистов «Зенит» в России всегда был номером один. В результате же и «Локомотив», и ЦСКА при меньших бюджетах оказались выше.

– Чем «Зенит» Семака будет отличаться от «Зенита» того же Манчини?

– Время покажет. Но если Богданычу предоставят все полномочия и будут доверять, он сможет дать результат. В противном случае все останется на прежнем уровне. Семаку очень важно найти взаимопонимание с руководством, выдержать давление, определиться с составом – тогда все получится.

– Можно ли утверждать, что с Луческу и Манчини «Зенит» сделал два шага назад?

– Не два, а десять шагов назад! О двух шагах мы рассуждали бы в том случае, если бы команда играла в Лиге чемпионов, но не выходила из группы. А так… Повторюсь, команда с такими исполнителями и бюджетом просто не имеет права находиться на пятом месте!

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Луческу Мирча Манчини Роберто Семак Сергей
Комментарии (22)
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directorpg
1527917308
Успеха Семагу, свой тренер всегда хорошо
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АртурZaСМ
1527922606
Последним кто не ныл в Зените был Спалетти. Остальные , что Вилаш Боаш , что Луческу с Манчини ныли по кулдауну...
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FCZenit is Ivanovo
1527925627
Красава Быстров красиво сказал
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_Marqella_
1527926547
Мнение иуды не интересно !!!
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petrucho-spb
1527927179
Правильно сказал,может при Виллаш-Боаше порой можно было смотреть игры и это не было назаад, скорее топтание на месте,в лиге европы удолетворительно выступили,при Луческу однозначно на пару ступеней назад,а вот Манчини полностью облажался при таком бюджете. Лучше бы эти деньги послали на 5 канал,а не собирали с миру по нитке больным детям.
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OfaZavr
1527927513
все верно, Луческу потянул команду на дно а Манчини пробил его)
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Gullit 76
1527928782
Назначение Семака лучший ход Зенита за много лет,буду болеть за него по полной.Не жду сразу чемпионства и победы в лиге европы,может этого и не надо - пусть медленно,но вперёд!
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Мары
1527934160
Похоже на правду. Игроков подбирали по рекомендации тренеров и если игроки не выполняют установку, это явный прокол тренерского штаба
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Полная Канистра
1527934778
если Семак с дубинкой с ними будет работать и игроки будут выполнять все его установки тогда и будет результат а не так как мокрые тряпки луческу с маничини работали и вечно ныть по другим причинам
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zigbert
1527939454
Быстрову можно посочувствовать , после Спартака в Зените он так и не заиграл, и дальнейшие переходы ничего не дали. А так сказал все по делу.
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