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    Быстров: «Зенит» сделал десять шагов назад с Луческу и Манчини. От их нытья народ подустал»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера команды. Россиянин отметил, что под руководством предыдущих специалистов петербуржцы выступали неудачно.

    – Вы приветствуете назначение Сергея Семака?

    – Да, естественно. В «Зенит» пришел хороший отечественный тренер, которому наверняка небезразлична судьба клуба. То, что Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини с таким бюджетом плакали, что им мешают судьи, было, мягко говоря, неправильно. Народ от такого нытья подустал. На мой взгляд, с такой командой и такими условиями можно и нужно выигрывать в любых обстоятельствах. Уж по крайней мере по подбору футболистов «Зенит» в России всегда был номером один. В результате же и «Локомотив», и ЦСКА при меньших бюджетах оказались выше.

    – Чем «Зенит» Семака будет отличаться от «Зенита» того же Манчини?

    – Время покажет. Но если Богданычу предоставят все полномочия и будут доверять, он сможет дать результат. В противном случае все останется на прежнем уровне. Семаку очень важно найти взаимопонимание с руководством, выдержать давление, определиться с составом – тогда все получится.

    – Можно ли утверждать, что с Луческу и Манчини «Зенит» сделал два шага назад?

    – Не два, а десять шагов назад! О двух шагах мы рассуждали бы в том случае, если бы команда играла в Лиге чемпионов, но не выходила из группы. А так… Повторюсь, команда с такими исполнителями и бюджетом просто не имеет права находиться на пятом месте!

    Источник: «Спорт день за днем»

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    02.06.2018 08:04
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 2 июня 2018, 18:54

      Быстров забыл или не хотел упомянуть миллера, который "заведует" финансами "народного достояния", как пытается сейчас заведовать пенсионным фондом РФ чубайс, так что многие "чудеса" в футболе еще впереди.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 июня 2018, 18:31

      Хуже уже точно не будет !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 июня 2018, 15:11

      Вовочка свинья чет там прохрюкала,не понятно,переведите.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 14:37

      Быстрову можно посочувствовать , после Спартака в Зените он так и не заиграл, и дальнейшие переходы ничего не дали. А так сказал все по делу.

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 июня 2018, 13:19

      если Семак с дубинкой с ними будет работать и игроки будут выполнять все его установки тогда и будет результат а не так как мокрые тряпки луческу с маничини работали и вечно ныть по другим причинам

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 июня 2018, 13:09

      Похоже на правду.
      Игроков подбирали по рекомендации тренеров и если игроки не выполняют установку, это явный прокол тренерского штаба

      6
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 2 июня 2018, 12:21

      провидец вылез на арену..ню-ню

      0
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 2 июня 2018, 12:18

      Не верю я в Семака.
      Хорошо бы чтоб я оказался не прав.

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > gunstilzit 2 июня 2018, 13:59

      Верить нужно не в Семака, а в возглавляемую им команду. Богданычу достаточно лишь доверять, чтоб заставил играть это "стадо"!))

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 июня 2018, 11:39

      Назначение Семака лучший ход Зенита за много лет,буду болеть за него по полной.Не жду сразу чемпионства и победы в лиге европы,может этого и не надо - пусть медленно,но вперёд!

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 11:18

      все верно, Луческу потянул команду на дно а Манчини пробил его)

      9
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > OfaZavr 2 июня 2018, 15:12

      ну что ты мелешь,у вас Каррера за год команду поднял?

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > 3a zenit 2 июня 2018, 18:22

      Карерра как раз за год и поднял, и самое главное он никогда не ноет и не жалуется даже если чем-то недоволен внутри, а ты сам то с чем не согласен из мною сказанного? разве не правда что эти два тренера утянули команду туда где она сейчас находиться? сам то ты доволен тем что происходило с клубом за эти годы?

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