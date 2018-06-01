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    Алланазаров: «Рианчо станет правой рукой Карреры в «Спартаке». Гомес будет ответственным за вертикаль молодежных команд»

    Журналист Максим Алланазаров рассказал, какие изменения произойдут в тренерском штабе «Спартака» этим летом.

    Ранее красно-белые объявили об уходе из клуба четырех специалистов: Романа Пилипчука, Аттилы Мальфатти, Джорджо Д’Урбано и Хавьера Нойи Сальсеса.

    «Теперь правой рукой Массимо в «Спартаке» станет испанский специалист Рауль Рианчо. Тренер по физподготовке и аналитик в одном лице уже мог оказаться в московском клубе в 2015 году – вместе с Курбаном Бердыевым.

    Перед тем, как дать согласие на переезд в Москву, Рианчо летал в Казань и советовался с друзьями по «Рубину» относительно такой возможности. Получив необходимые рекомендации, испанец согласился поменять сборную Украины, где помогал Андрею Шевченко, на «Спартак». Опыт работы Рианчо в «Рубине», киевском «Динамо» и украинской сборной может помочь ему избежать проблем с адаптацией, которые возникли у итальянцев.

    Ответственным за вертикаль молодежных команды в «Спартаке», скорее всего, станет испанский специалист Висенте Гомес. Проработав 15 лет в системе «Атлетика», Гомес также успел засветиться в киевском «Динамо». Испанец создал нескольких методик для развития молодых игроков и тренеров и призван помочь Каррере пополнить состав «Спартака» собственными воспитанниками.

    Кроме того, он будет плотно взаимодействовать с новым тренером «Спартака-2» Виктором Булатовым», – написал Алланазаров.

    Источник: Sport24

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    01.06.2018 14:14
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 1 июня 2018, 22:20

      Стратегия правильная, жаль, что с таким большим опозданием.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 19:18

      Хорошо бы эти изменения пошли Спартаку на пользу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 18:59

      очень хорошо, плодотворного и качественного сотрудничества обновленному тренерскому штабу!

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 июня 2018, 16:07

      Школа киевлян и казанского Рубина очень хорошая.И там и там упор делается на физику, без которой в современном футболе удачи не видать.Приобретения очень хорошие и отдачу мы увидим уже в ближайшем чемпионате.
      Удачи Массимо в формировании тренерского штаба.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 1 июня 2018, 14:42

      Все это конечно прекрасно - разные перестановки в тренерском штабе. Но все эти спецы не играют на поле. Не видно ожидаемых трансферов, вот в чем беспокойство. Причем делать то их надо сейчас, до ЧМ. Ибо после него цена на игроков взлетит очень сильно и тогда клубу вообще никого не приобрести, вследствие крайней скудности бюджета.

      6
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > oyabun 1 июня 2018, 16:02

      А зачем тратить бабки на игроков, новая команда тренеров должна научить этих играть! Рецепт от Федуна! Если так дело пойдет то хрен кого мы дождемся!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33445

      oyabun > Опорник84 1 июня 2018, 19:05

      Да этих уже ничему не научишь. Поздно. И состав в массе своей возрастной и деньгами большими развращены зело.

      2
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