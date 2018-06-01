Алланазаров: «Рианчо станет правой рукой Карреры в «Спартаке». Гомес будет ответственным за вертикаль молодежных команд»

Журналист Максим Алланазаров рассказал, какие изменения произойдут в тренерском штабе «Спартака» этим летом.

Ранее красно-белые объявили об уходе из клуба четырех специалистов: Романа Пилипчука, Аттилы Мальфатти, Джорджо Д’Урбано и Хавьера Нойи Сальсеса.

«Теперь правой рукой Массимо в «Спартаке» станет испанский специалист Рауль Рианчо. Тренер по физподготовке и аналитик в одном лице уже мог оказаться в московском клубе в 2015 году – вместе с Курбаном Бердыевым.

Перед тем, как дать согласие на переезд в Москву, Рианчо летал в Казань и советовался с друзьями по «Рубину» относительно такой возможности. Получив необходимые рекомендации, испанец согласился поменять сборную Украины, где помогал Андрею Шевченко, на «Спартак». Опыт работы Рианчо в «Рубине», киевском «Динамо» и украинской сборной может помочь ему избежать проблем с адаптацией, которые возникли у итальянцев.

Ответственным за вертикаль молодежных команды в «Спартаке», скорее всего, станет испанский специалист Висенте Гомес. Проработав 15 лет в системе «Атлетика», Гомес также успел засветиться в киевском «Динамо». Испанец создал нескольких методик для развития молодых игроков и тренеров и призван помочь Каррере пополнить состав «Спартака» собственными воспитанниками.

Кроме того, он будет плотно взаимодействовать с новым тренером «Спартака-2» Виктором Булатовым», – написал Алланазаров.