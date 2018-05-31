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Хонда, Кагава и Оказаки – в заявке сборной Японии на ЧМ-2018

31 мая 2018, 18:21
1

Ресурс Nippon опубликовал окончательный состав сборной Японии на чемпионат мира-2018.

Вратари: Эйдзи Кавасима, Масааки Хигасигути, Косуке Накамура.

Защитники: Юто Нагатомо, Готоку Сакаи, Томоаки Макино, Ватару Эндо, Мая Йошида, Хироки Сакаи, Наомити Уэда, Ген Седзи.

Полузащитники: Макото Хасебе, Синдзи Кагава, Гаку Сибасаки, Рета Осима, Хотару Ямагути, Кейсуке Хонда, Генки Харагути, Такаси Усами, Такаси Инуи.

Нападающие: Синджи Оказаки, Юя Осако, Йосинори Муто.

Соперниками команды Акиры Нисино по группе H стали сборные Польши, Сенегала и Колумбии.

Источник: Бомбардир.ру
Япония Хонда Кейсуке Нагатомо Юто Оказаки Синджи Кагава Синдзи Сакаи Готоку Йошида Мая Осако Юя Сибасаки Гаку
Комментарии (1)
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Fin035
1527781421
Эти мотоциклы хоть уже и постарели, но все же они лучшие, потому что японские!))
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