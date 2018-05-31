Хонда, Кагава и Оказаки – в заявке сборной Японии на ЧМ-2018

Ресурс Nippon опубликовал окончательный состав сборной Японии на чемпионат мира-2018.
Вратари: Эйдзи Кавасима, Масааки Хигасигути, Косуке Накамура.
Защитники: Юто Нагатомо, Готоку Сакаи, Томоаки Макино, Ватару Эндо, Мая Йошида, Хироки Сакаи, Наомити Уэда, Ген Седзи.
Полузащитники: Макото Хасебе, Синдзи Кагава, Гаку Сибасаки, Рета Осима, Хотару Ямагути, Кейсуке Хонда, Генки Харагути, Такаси Усами, Такаси Инуи.
Нападающие: Синджи Оказаки, Юя Осако, Йосинори Муто.
Соперниками команды Акиры Нисино по группе H стали сборные Польши, Сенегала и Колумбии.
Источник: Бомбардир.ру