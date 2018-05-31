Рейнгольд: «Игра сборной России – грустное зрелище»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку игре сборной России в товарищеском матче с командой Австрии в Инсбруке.

«Честно говоря, грустное зрелище. Сборная как начала игру в среднем темпе, так ее и закончила. Не было взрывных моментов, да и намеков на это не было. Безобразно. Один момент за всю игру. Правда стопроцентный, Смолов исполнял, но не смог. И все, в атаке вообще ничего не было.

Наши выглядели бездарно, проблем очень много, и самая главная из них – в атаке и в центре нет вообще ничего. Можно поискать какие-то варианты в обороне, но играть от защиты против сборной Австрии – неприлично, потому что и они тоже ничего не показали.

Зато соперник был мобильней и острее, он мог забить парочку мячей. А наши не создали вообще ничего. Обидно и печально. Есть тревога, поскольку до домашнего чемпионата мира осталось совсем ничего», – заявил Рейнгольд.

Товарищеский матч Австрия – Россия завершился со счетом 1:0.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия