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Рейнгольд: «Игра сборной России – грустное зрелище»

31 мая 2018, 09:20
11

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку игре сборной России в товарищеском матче с командой Австрии в Инсбруке.

«Честно говоря, грустное зрелище. Сборная как начала игру в среднем темпе, так ее и закончила. Не было взрывных моментов, да и намеков на это не было. Безобразно. Один момент за всю игру. Правда стопроцентный, Смолов исполнял, но не смог. И все, в атаке вообще ничего не было.

Наши выглядели бездарно, проблем очень много, и самая главная из них – в атаке и в центре нет вообще ничего. Можно поискать какие-то варианты в обороне, но играть от защиты против сборной Австрии – неприлично, потому что и они тоже ничего не показали.

Зато соперник был мобильней и острее, он мог забить парочку мячей. А наши не создали вообще ничего. Обидно и печально. Есть тревога, поскольку до домашнего чемпионата мира осталось совсем ничего», – заявил Рейнгольд.

Товарищеский матч Австрия – Россия завершился со счетом 1:0.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Россия Австрия Рейнгольд Валерий
Комментарии (11)
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soccerfanivan
1527750745
ОПТИМИСТЫ: Математики из Австрии оценили шансы сборных на победу в ЧМ—2018 https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/33637887/?frommail=1 Ученые из австрийского Инсбрукского университета оценили шансы на победу каждой из национальных сборных, участвующих в Чемпионате мира по футболу, который стартует в России 14 июня. Математики представили свои расчеты на сайте Математики Ахим Цайлайс, Кристоф Лейтнер и Курт Хорник использовали для расчетов данные 26 международных букмекерских компаний и определили вероятность прохода команд на каждой из стадий турнира и шансы на победу каждой из сборных. По мнению австрийских математиков, котировки букмекерских контор, в которых учитывается огромное количество факторов, влияющих на результаты той или иной команды — один из самых надежных методов определения фаворитов и аутсайдеров чемпионата. Используя такую модель, математики точно предсказали, что на ЧМ-2010 в ЮАР победит сборная Испании, а перед ЧМ-2014 в Бразилии ученые верно определили трех из четырех полуфиналистов чемпионата. Согласно расчетам, самые высокие шансы на чемпионский титул в этом году — у сборной Бразилии (вероятность выигрыша 16,6%), за бразильцами следует Германия, завоевавшая чемпионский титул на ЧМ-2014 (вероятность выигрыша 15,8%). Кроме того, высоки шансы на победу у команд Испании (12,5%) и Франции (12,1%). Вероятность того, что чемпионом мира станет Россия — 2,1%. Российская сборная оказалась на 12 месте в вероятностном рейтинге, составленном математиками. Еще австрийские математики составили карту вероятностей исхода встреч между двумя любыми командами и определили шансы каждой сборной на выход из группы, проход в четвертьфинал, полуфинал и финал чемпионата. Пользуясь этим методом, исследователи определили фаворитов в каждой из групп. Россия оказалась фаворитом в своей группе — с 64-процентной вероятностью российская команда выйдет из своей группы. По мнению ученых, в полуфинал, скорее всего, выйдут команды Бразилии, Франции, Германии и Испании. В финальном матче с наибольшей вероятностью сразятся Германия и Бразилия. Шансы на победу у них примерно равны: 49,7% у Германии против 50,3% у Бразилии.
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Zenmaster
1527755016
Так грустно -- даже смотреть не стал !!!
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каа
1527755318
Игра сборной России - нет никакой игры...
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himik2-62
1527760421
кто то хотел увидеть другую игру от сборной?дальше только хуже(((косить будут на усталость,стас задрочил на тренировках)))
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АЛЕКС 58
1527766601
Через две недели,вся Россия будет смотреть на ПОЗОРИЩЕ! Не лучше ли выйти на первую игру без гл.тренера!? Они его ненавидят!
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zigbert
1527777906
Зрелище не из приятных.
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бей-забей
1527778137
Гнать надо тренера,за 2 года не мог создать команду.Раньше за 2 проигрыша увольняли без выходного пособия.Не думают о нас-болельщиках, только обещания.
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Полная Канистра
1527779965
слов нет те кто его назначал просто тупые не разбиравшие в футболе ЗАСРАНЦЫ
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