Голкипер Уругвая Муслера травмировал руку, он может пропустить ЧМ-2018

Голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера скорее всего не сможет приехать в Россию на чемпионат мира-2018, сообщает Kingfut.

Футболист травмировал руку во время прохождения сборов к турниру с национальной командой. В четверг он пройдет углубленное медицинское обследование, которое позволит определить степень тяжести повреждения и сроки восстановления.

Заменить его в воротах смогут Мартин Силва из «Васку да Гама» и Мартин Кампанья из «Индепендьенте».

На счету Муслеры 96 матчей в составе национальной команды. Сборная Уругвая является соперником сборной России по групповому турниру ЧМ-2018. Команды встретятся 25 июня в Самаре.