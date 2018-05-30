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  • Моуринью: «Почему я на матче России? Иногда судьба заносит тренера в непредсказуемые места»

Моуринью: «Почему я на матче России? Иногда судьба заносит тренера в непредсказуемые места»

30 мая 2018, 22:53
13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил свое присутствие на товарищеском матче сборных Австрии и России. Португальца интересует наша команда.

«Иногда судьба заносит тренера в достаточно непредсказуемые места. Но в данном случае нет ничего удивительного в том, что я здесь. Австрия – одна из самых замечательных стран, я очень люблю здесь бывать, а в сочетании с футболом это двойное удовольствие.

Кто меня больше интересует? Разумеется сборная России – ей играть на чемпионате мира», – сказал португалец.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Россия Моуринью Жозе
Комментарии (13)
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panmon
1527713560
Да, но такую @ню вживую увидел впервые!
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Argon
1527713686
Представляю как он офигел от увиденного
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Юрий Б.
1527714218
Такие футболисты ему не нужны
Ответить
САДЫЧОК
1527715581
ХА ХА ХА ..наверное решил посмотреть выдающуюся работу мастера Черчесова !!!
Ответить
diemens74
1527719438
Поучиться у Черчесова хочет
Ответить
DeStar
1527719446
Ну а че, если будешь продолжать в том же духе, и играть от обороны, докатишься до сам знаешь чьей игры))) которые уже просто не могут) или просто приехал попугать сам себя)
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РМЗ
1527720578
Красава Маур
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komarinskiy
1527734707
Моуриньо - самый любознательный тренер в мировом футболе.
Ответить
Кинстифа
1527741563
тут всё просто)))) он решил узнать. что надо сделать. что бы тебе платили такую огромную зп. и при этом нефига не делая))) Мастер класс от Черчесова)))
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nemolod
1527746350
Весь сезон только и смотрел на профессиональный футбол,а на отдыхе можно и пародию на него посмотреть,детство дворовое вспомнить...
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