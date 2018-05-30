Моуринью: «Почему я на матче России? Иногда судьба заносит тренера в непредсказуемые места»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил свое присутствие на товарищеском матче сборных Австрии и России. Португальца интересует наша команда.

«Иногда судьба заносит тренера в достаточно непредсказуемые места. Но в данном случае нет ничего удивительного в том, что я здесь. Австрия – одна из самых замечательных стран, я очень люблю здесь бывать, а в сочетании с футболом это двойное удовольствие.

Кто меня больше интересует? Разумеется сборная России – ей играть на чемпионате мира», – сказал португалец.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.