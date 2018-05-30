«Ливерпуль» обратился в «Барселону» по поводу трансфера Силлессена

«Ливерпуль» заинтересован в услугах голкипера «Барселоны» Яспер Силлессен. Представитель английского клуба уже вступил в контакт с руководством сине-гранатовых.

По информации источника, каталонцы не намерены отпускать 29-летнего футболиста меньше чем за сумму отступных – 60 миллионов евро.

Ранее голландец заявил, что не планирует покидать клуб, несмотря на то, что нечасто выходит на поле.

В сезоне-2017/18 Силлессен провел за «Барселону» всего 11 матчей (девять – в Кубке Испании, один – в Примере и один – в Лиге чемпионов), пропустив три гола.