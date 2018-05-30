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  • Салах будет восстанавливаться от травмы не менее трех недель и может пропустить матч с Россией на ЧМ

Салах будет восстанавливаться от травмы не менее трех недель и может пропустить матч с Россией на ЧМ

30 мая 2018, 15:10
15

Французское издание L'Equipe сообщило о сроках восстановления нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

Футболист получил растяжения связок плечевого сустава 26 мая в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3). По информации источника, на лечение форварду понадобится от трех до четырех недель. Таким образом, он точно пропустит матч первого тура группового этапа чемпионате мира-2018 с Уругваем (15 июня). Также под большим вопросом остается его участие во встрече со сборной России (19 июня).

Ранее сам Салах выразил надежду, что ему удастся восстановиться к началу мирового первенства.

Источник: L' Equipe
Чемпионат мира Ливерпуль Египет Россия Уругвай Салах Мохамед
Комментарии (15)
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порт
1527682429
Здоровья Салаху, победы нам.
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acer2003
1527683417
Усатый прыгает от счастья !!
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woyser
1527683826
Салах боец, думаю он выйдет на поле с первой игры. Без него Египет будет осиротевшим. Скорейшего выздоровления, такие футболисты украшение ЧМ.
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Randy Ram
1527684254
и это хорошо!
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insider_retro
1527684357
Тут бы радоваться... А, на самом деле, печально... Ещё одна возможная потеря для ЧМ, большого футбола и болельщиков...
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la verdad
1527685419
Господа. Сборная России является единственным в группе конкурентом Египту в борьбе за второе место. Естественно "игра" уже началась. Сыграет с Россией 100%
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valeh172
1527700020
Для Сборной России все закончится 25-го июня
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Timoor8607
1527700652
может и лишимся одной из отмазок если проиграем(просто еслиб не Салах...) (победы Нашим!!!)
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SPACE TRUCKIN
1527751009
от сборной России не жду ничего - но если такой игрок как Салах не сыграет - будет печально...
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zigbert
1527761802
Расслабляться не стоит и надо настраиваться именно на Салаха.
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