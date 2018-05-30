Салах будет восстанавливаться от травмы не менее трех недель и может пропустить матч с Россией на ЧМ

Французское издание L'Equipe сообщило о сроках восстановления нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

Футболист получил растяжения связок плечевого сустава 26 мая в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3). По информации источника, на лечение форварду понадобится от трех до четырех недель. Таким образом, он точно пропустит матч первого тура группового этапа чемпионате мира-2018 с Уругваем (15 июня). Также под большим вопросом остается его участие во встрече со сборной России (19 июня).

Ранее сам Салах выразил надежду, что ему удастся восстановиться к началу мирового первенства.