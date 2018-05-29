«Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к Альбе

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» хотят приобрести левого защитника «Барселоны» Жорди Альбу.

У 29-летнего футболиста хорошая репутация в АПЛ из-за его способности действовать по всему флагу и ассистировать партнерам, а также уровня его игры в обороне.

В прошедшем сезоне испанец забил три мяча и сделал 12 голевых передач, из которых восемь – на нападающего Лионеля Месси.

На этой неделе агент игрока сообщил, что каталонцы пока не предложили ему новый контракт. Действующее соглашение защитника с сине-гранатовыми рассчитано до 2020 года. Сам Альба ранее заявлял, что хочет завершить карьеру в «Барселоне».