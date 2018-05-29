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  • Ребров: «Промес не боится отвечать на критику. Это значит, что у него есть яйца»

Ребров: «Промес не боится отвечать на критику. Это значит, что у него есть яйца»

29 мая 2018, 12:59
16

Вратарь «Спартака» Артем Ребров заявил, что полузащитник команды Квинси Промес имеет сильный характер, поскольку не боится отвечать на критику со стороны различных футбольных экспертов.

«К нам он не приходил и не говорил, что у вас там за эксперты начинают меня ругать. Но по тренировкам – по тому, как он работал и убивался – было видно, что он переживает и что ему не нравится эта ситуация, в которой он не может забить. Для него очень важно быть в «Спартаке» и приносить пользу клубу. И в команде он не позволял себе каких-то оскорблений в адрес ветеранов.

А то, что он ответил, говорит о том, что у парня есть амбиции. Он готов оспаривать какие-то слова этих экспертов и готов доказывать не только словами, но и на поле. То, что он ответил, это хорошо. Значит, у него есть, как у нас говорят, яйца. Он может так сказать и не побояться этого.

Будет большая потеря, если Квинси уйдет. Он говорит по-русски, любит наших болельщиков, уважительно к нам относится», – сказал Ребров в интервью журналисту Илье Казакову в его передаче «Foot'больные люди».

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Промес Квинси
Комментарии (16)
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VVM1964
1527591062
И этот про " яйца " - видимо это заразно .
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омск55
1527591358
Да в последние время одни разговоры про яйца у кого большие у кого стальные
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zigbert
1527592481
Сказал правильно, только вот "яйца" здесь ни к чему.
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baden69
1527596478
Сплошной курятник, а не футбол...
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yorgenbarenz
1527606679
Интересно,если мужик сильный и скандально упёртый,то у него обязательно металлические яйца.Ладно,пусть будет так.А если женщина обладает стервозным и задиристым характером, то у неё что?Здоровенная п.здища,или,наоборот,-"мышиный глаз?"))
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OfaZavr
1527607667
уже надоели со своим выражением, чуть что сразу про яйца, кто про стальные, кто про то что они в переносном смысле есть, Дзюба про то что в прямом смысле, вообще неудачное сравнение) ну а Квинси молодец, но критика это нормальное явление, она подстегивает и заставляет не почивать на лаврах.
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prezent2017
1527610372
Яйца есть, а член где-то затерялся.
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за ЦСКА с 1980г
1527613209
Да,Спартаковцы в последнее время часто вспоминают про эти самые..То глушаков про Массимо,теперь Ребров..
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Blossiya
1527614453
Подчас критика - это не более, чем а) нытье "экспертов" от несоответствия реальности к ожиданиям и (или) б) попытка подорвать уверенность в сопернике. Надо уметь отвечать и тем, и другим. А иногда просто не обращать внимание.
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frizom
1527792324
если смотреть объективно на игру Квинси, то он если не лучший то 1 из лучших в России, а то что не забивает каждый матч, так потому и не играет в Англии
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