Ребров: «Промес не боится отвечать на критику. Это значит, что у него есть яйца»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров заявил, что полузащитник команды Квинси Промес имеет сильный характер, поскольку не боится отвечать на критику со стороны различных футбольных экспертов.

«К нам он не приходил и не говорил, что у вас там за эксперты начинают меня ругать. Но по тренировкам – по тому, как он работал и убивался – было видно, что он переживает и что ему не нравится эта ситуация, в которой он не может забить. Для него очень важно быть в «Спартаке» и приносить пользу клубу. И в команде он не позволял себе каких-то оскорблений в адрес ветеранов.

А то, что он ответил, говорит о том, что у парня есть амбиции. Он готов оспаривать какие-то слова этих экспертов и готов доказывать не только словами, но и на поле. То, что он ответил, это хорошо. Значит, у него есть, как у нас говорят, яйца. Он может так сказать и не побояться этого.

Будет большая потеря, если Квинси уйдет. Он говорит по-русски, любит наших болельщиков, уважительно к нам относится», – сказал Ребров в интервью журналисту Илье Казакову в его передаче «Foot'больные люди».