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  • Ребров: «Заговора «Ромашки» против Карреры, конечно же, не существует»

Ребров: «Заговора «Ромашки» против Карреры, конечно же, не существует»

29 мая 2018, 11:15
6

Голкипер «Спартака» Артем Ребров опроверг слухи о существовании заговора против главного тренера команды Массимо Карреры.

«По ходу сезона Карреру сватали в «Ювентус», а нас, «Ромашку», сватали на выход. Поэтому каждый старался думать не об этих разговорах. Задача была такая: нужно доиграть чемпионат и желательно попасть в Лигу чемпионов напрямую – к сожалению, не получилось. А потом что будет, то будет. Есть руководство, есть тренер.

Мы все равно надеялись, что Массимо останется, и он остался. Руководство будет решать, реальные о нас разговоры или нет. Все пытались думать о втором месте, потому что для клуба, болельщиков и всех нас было важно, чтобы команда вышла в Лигу чемпионов напрямую. Все очень расстроились, что это не получилось.

Заговора против Карреры, конечно же, не существует. Какой еще заговор? Это идет какая-то давнишняя история о том, что мы сначала сливаем одного, потом второго, третьего… Смешно это слышать в очередной раз. Когда приходил Каррера, обсуждали, что мы перед этим кого-то сливали», – рассказал Ребров.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Каррера Массимо
Комментарии (6)
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OfaZavr
1527583950
будем надеяться что ничего такого нет)
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Avitaminoz
1527584056
Но по сути не отрицает что ОПГ "ромашка" существует :)
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Мары
1527587187
Если бы это ОПГ даже и было, то кто же в здравом уме признается ?
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zigbert
1527591136
Обычная болтовня.
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Spartak 777
1527592107
Не ну Эмери вы же слили ...это факт ! Надеюсь что с Каррерой этого не повторится
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frizom
1527707164
да идея про слив вообще глупая, как можно слить тренера кто сделал вас чемпионами.
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