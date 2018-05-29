Ребров: «Заговора «Ромашки» против Карреры, конечно же, не существует»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров опроверг слухи о существовании заговора против главного тренера команды Массимо Карреры.

«По ходу сезона Карреру сватали в «Ювентус», а нас, «Ромашку», сватали на выход. Поэтому каждый старался думать не об этих разговорах. Задача была такая: нужно доиграть чемпионат и желательно попасть в Лигу чемпионов напрямую – к сожалению, не получилось. А потом что будет, то будет. Есть руководство, есть тренер.

Мы все равно надеялись, что Массимо останется, и он остался. Руководство будет решать, реальные о нас разговоры или нет. Все пытались думать о втором месте, потому что для клуба, болельщиков и всех нас было важно, чтобы команда вышла в Лигу чемпионов напрямую. Все очень расстроились, что это не получилось.

Заговора против Карреры, конечно же, не существует. Какой еще заговор? Это идет какая-то давнишняя история о том, что мы сначала сливаем одного, потом второго, третьего… Смешно это слышать в очередной раз. Когда приходил Каррера, обсуждали, что мы перед этим кого-то сливали», – рассказал Ребров.