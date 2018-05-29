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  • Самедов: «Денисов и Черчесов должны разбираться между собой сами, без привлечения посторонних»

Самедов: «Денисов и Черчесов должны разбираться между собой сами, без привлечения посторонних»

29 мая 2018, 09:04
28

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов вспомнил свой конфликт с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным, который послужил причиной возвращения в стан красно-белых в 2017 году.

– Как вы смотрите с высоты прожитых лет на тот конфликт, который случился у вас в «Локомотиве» с главным тренером Юрием Семиным?

– Та ситуация была конфликтом, скорее, в глазах общественности. С моей стороны никогда не было никаких комментариев на этот счет. Все разногласия, что имели между нами место, между нами и останутся. Важно, что мы пожали друг другу руки и разошлись без обид.

– Если бы сейчас ситуация повторилась, вы бы повели себя иначе?

– Нет.

– А вы понимаете Игоря Денисова в его конфликте с Черчесовым или нет?

– Я не тот человек, который читает в интернете всяческую желтуху, но в общих чертах вся история для меня выглядит так: есть некая ситуация, которая когда-то произошла между двумя взрослыми людьми – тренером и футболистом. Мой личный опыт научил меня тому, что люди в подобных ситуациях должны разбираться между собой сами, без привлечения посторонних. Поэтому я здесь никому не судья, привык отвечать только за свои слова и поступки. Остальное никак меня не касается. Равно как не касается и команды.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Динамо Самедов Александр Денисов Игорь Черчесов Станислав Семин Юрий
Комментарии (28)
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OfaZavr
1527574758
без привлечения посторонних (особенно вышестоящего начальства) вряд ли этот конфликт получиться урегулировать, да и уже поздно все равно на ЧМ Денисова не возьмет а после может уже и тренер смениться.
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Caniggia
1527575425
И всё же надо было им в душе проломить друг другу черепушки и переломать шеи!
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омск55
1527575470
А зачем разбираться скоро усатого выгонят
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Garrincha58
1527576231
разобраться в душе намылить друг другу шейку, а потом пожать друг другу руки ну а если по чесноку то оба сейчас жалеют о случившемся но признать и извиниться гордость не позволяет Черчес думает а кто он такой чтобы я джигит унижался а Денисов да пошел он вот и вся история
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val-berezko
1527576281
Ситуация сложная. Но будь два мужика борцами за страну ,давно бы нашли общий язык. ЧМ на родине не так часто проводится. Мужики включите мозги.!
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Мары
1527576985
Самое интересное, что ни кто от этой ситуации не выиграл.Не Денисов со своим Я, не интересы сборной и усатый жулик.Все при своих, и только обычным болельщикам смачно харкнули в душу.И не первый раз.
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TihonAlt
1527577847
кто раздувает постоянно эту тему? Вот зачем?
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Stavropolets
1527577981
Как говорится, моя хата с краю и не чего не знаю
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VVM1964
1527578695
Вот как раз между собой и не разобрались , что называется " нашла коса на камень " , значит нужна была " третья сила " способная доходчиво объяснить интересы страны и сборной двум упертым ( если конечно рассматривать Денисова , как мощное усиление нашей команды )
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zigbert
1527582969
Этот конфликт не стоит и "выеденного яйца".Оба упертые и не хотят делать шаг навстречу.
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