Самедов: «Денисов и Черчесов должны разбираться между собой сами, без привлечения посторонних»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов вспомнил свой конфликт с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным, который послужил причиной возвращения в стан красно-белых в 2017 году.

– Как вы смотрите с высоты прожитых лет на тот конфликт, который случился у вас в «Локомотиве» с главным тренером Юрием Семиным?

– Та ситуация была конфликтом, скорее, в глазах общественности. С моей стороны никогда не было никаких комментариев на этот счет. Все разногласия, что имели между нами место, между нами и останутся. Важно, что мы пожали друг другу руки и разошлись без обид.

– Если бы сейчас ситуация повторилась, вы бы повели себя иначе?

– Нет.

– А вы понимаете Игоря Денисова в его конфликте с Черчесовым или нет?

– Я не тот человек, который читает в интернете всяческую желтуху, но в общих чертах вся история для меня выглядит так: есть некая ситуация, которая когда-то произошла между двумя взрослыми людьми – тренером и футболистом. Мой личный опыт научил меня тому, что люди в подобных ситуациях должны разбираться между собой сами, без привлечения посторонних. Поэтому я здесь никому не судья, привык отвечать только за свои слова и поступки. Остальное никак меня не касается. Равно как не касается и команды.