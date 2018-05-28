Максимович может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Защитник «Наполи» Никола Максимович, выступавший во второй части минувшего сезона на правах аренды за «Спартак», может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, сообщает A Spor.

На 26-летнего футболиста претендует «Фенербахче». Кроме того, стамбульцы интересуются нападающим «Милана» Николой Калиничем.

По информации СМИ, красно-белые рассчитывают выкупить у «Наполи» права на серба. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне Максимович провел за «Спартак» 10 матчей.