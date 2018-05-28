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  • Боярский: «Мечтал, чтобы Семак возглавил «Зенит». Он сможет собрать сильную сплоченную команду»

Боярский: «Мечтал, чтобы Семак возглавил «Зенит». Он сможет собрать сильную сплоченную команду»

28 мая 2018, 17:59
28

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский признался, что очень хочет видеть Сергея Семака на посту главного тренера петербуржцев.

Ранее появилась информация, что в начале этой недели сине-бело-голубые могут объявить о назначении 42-летнего специалиста, возглавляющего ныне «Уфу».

«Что думаю о возможном назначении Семака? Я об этом мечтал. Абсолютно верное решение. Потому что «Зенит» должен не просто бороться за призовые места, а самое главное – иметь настоящую команду. Я считаю, Семак именно тот, кто сможет собрать сильный, сплоченный коллектив.

Может ли ему помешать мягкий характер? Нет. Он молод, талантлив, его хорошо знает команда и болельщики. Самое главное – он наш. Все у него получится.

Что касается усиления позиций, то нужно усилить только морально-нравственные. Остальное все в порядке», – сказал Боярский.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Семак Сергей
Комментарии (28)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Ilya Lapsin
1527520137
Удачи Семаку .
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giluxa1963
1527520566
Семак это лучший вариант для Зенита
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vitvik
1527521119
Благодатное время. Хуже Манчини у него точно не получится! Удачи.
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Garrincha58
1527521379
мне лично все это напоминает ситуацию в Спартаке когда они пригласили Аленичева как они все восторгались ну наконец то пришел наш человек и что из этого вышло все прекрасно знают дали ему пинка под зад каждый обосрал как мог вот примерно может быть такое и с Семаком
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Полная Канистра
1527521901
только не мешайте ему работать начнёте дёргать при первом же поражении и тогда всё к черту полетит
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Мары
1527522278
Выше головы конечно не прыгнет, но создать вокруг себя сплочённый коллектив вполне может.Главное чтоб не мешали ему работать и подтягивать молодёжь.Питер всегда был силён своими воспитанниками.
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Бриг
1527522649
Не надо торопиться с Вашими Ожиданиями. К сожалению, у Семака в рукаве нет ни Аршавина молодого, ни Кержакова, а также Быстрова, Зырянова и т.д.
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BRO_football
1527524092
И причём тут Зенит? Боярский вроде бы с недавнего времени болельщик Тосно. А там тоже непонятно кто станет тренером из-за финансовых проблем клуба. Неужели Мише не интересна судьба его новой любимой команды?
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val-berezko
1527535114
Семак-это хорошо! Но кто будет забивать? Вопрос серьезный. Возвращение Дзюбы и опять забросы на растопыренную руку. Кокорин -восстановление -когда? Надо поддержать Семака и дать ему работать. Когда болельщикам представляли нового тренера-не помню. А здесь - вы хотели- получите! фурса хочет отъехать на вираже.
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prezent2017
1527542059
Своих надо собирать, а не гастролеров заезжих, шаромыжников всяких. Тогда Кержи да Аршавины и появятся.
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