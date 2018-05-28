Боярский: «Мечтал, чтобы Семак возглавил «Зенит». Он сможет собрать сильную сплоченную команду»

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский признался, что очень хочет видеть Сергея Семака на посту главного тренера петербуржцев.

Ранее появилась информация, что в начале этой недели сине-бело-голубые могут объявить о назначении 42-летнего специалиста, возглавляющего ныне «Уфу».

«Что думаю о возможном назначении Семака? Я об этом мечтал. Абсолютно верное решение. Потому что «Зенит» должен не просто бороться за призовые места, а самое главное – иметь настоящую команду. Я считаю, Семак именно тот, кто сможет собрать сильный, сплоченный коллектив.

Может ли ему помешать мягкий характер? Нет. Он молод, талантлив, его хорошо знает команда и болельщики. Самое главное – он наш. Все у него получится.

Что касается усиления позиций, то нужно усилить только морально-нравственные. Остальное все в порядке», – сказал Боярский.