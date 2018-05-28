Антон Миранчук: «Лидеры сборной – Акинфеев и Смолов. В плане юмора – Дзюба»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук выделил лидеров в составе нынешней сборной России, которая готовится к предстоящему чемпионату мира-2018. Команда сейчас находятся на сборах в Австрии.

– Вы впервые оказались в одном составе с Артемом Дзюбой, который обладает репутацией главного балагура в любой команде. Уже прочувствовали на себе его манеру общения?

– На самом деле от него всегда слышны какие-то байки или смешные истории. Он очень смешной парень. Круто, что он с нами, такие ребята нужны в команде.

– Кто лидер нынешней сборной России?

– Безусловно, это Игорь Акинфеев и Федя Смолов. В плане юмора и статуса души компании — Артем Дзюба.

– Сергей Игнашевич стоит особняком?

– Он очень спокойный. Видно, что у человека за плечами огромный опыт. Если надо, всегда поможет, подскажет. Скромный, хороший русский мужчина.

– Его присутствие не придает команде определенную скованность?

– Такого вообще нет. Если бы мне было лет 17, тогда, возможно, при его виде в моем поведении что-то менялось. Но на футбольном поле все равны. И вообще Игнашевич часто улыбается, у него нет образа сурового дядьки.