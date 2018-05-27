Кроос: «Моя следующая цель – вернуться из Москвы в статусе чемпиона мира»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (3:1) сообщил, что теперь планирует выиграть чемпионат мира-2018 в составе сборной Германии.

«Признаюсь честно: после того как улеглись все эмоции, стало даже как-то легче дышать. Для меня победа «Реала» в Лиге чемпионов – главное событие футбольного сезона.

Не за горами чемпионат мира в России. Моя следующая цель – вернуться из Москвы в статусе чемпиона мира. Уверен, организаторы сделают все для того, чтобы получился большой футбольный праздник», – сказал Кроос.