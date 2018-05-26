Гендиректор «Тосно»: «Доверие со стороны игроков мы почти потеряли. В команде могут остаться чуть ли не три человека»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, как у клуба обстоят дела с долгами, а также заявил, что большинство футболистов могут покинуть команду из-за задержек по зарплате.

«Вопросы по получению лицензии решаем. Общаемся с новыми спонсорами. Есть те, кто готов оказывать финансовую поддержку команде на следующий сезон, но только если клуб будет без долгов. Их сначала старые спонсоры должны закрыть. Будем общаться, решать вопрос.

Положение дел таково, что почти не осталось доверия со стороны футболистов. Подают в Палату по разрешению споров заявления о задержках. В команде может остаться чуть ли не три человека. С новым тренером проблем меньше, есть свои, тренера найдем. Со стадионом тоже нет глобальных проблем, после чемпионата мира в пользование «Тосно» перейдет и база.

Вопрос о переезде нами даже не поднимался. Ключевым в вопросе получения лицензии остается финансовый вопрос», – сказал Матюшенко.