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    Гендиректор «Тосно»: «Доверие со стороны игроков мы почти потеряли. В команде могут остаться чуть ли не три человека»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, как у клуба обстоят дела с долгами, а также заявил, что большинство футболистов могут покинуть команду из-за задержек по зарплате.

    «Вопросы по получению лицензии решаем. Общаемся с новыми спонсорами. Есть те, кто готов оказывать финансовую поддержку команде на следующий сезон, но только если клуб будет без долгов. Их сначала старые спонсоры должны закрыть. Будем общаться, решать вопрос.

    Положение дел таково, что почти не осталось доверия со стороны футболистов. Подают в Палату по разрешению споров заявления о задержках. В команде может остаться чуть ли не три человека. С новым тренером проблем меньше, есть свои, тренера найдем. Со стадионом тоже нет глобальных проблем, после чемпионата мира в пользование «Тосно» перейдет и база.

    Вопрос о переезде нами даже не поднимался. Ключевым в вопросе получения лицензии остается финансовый вопрос», – сказал Матюшенко.

    Источник: Sport24

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    26.05.2018 12:40
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 12:26

      Теперь по сути будет создаваться новая команда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 мая 2018, 18:14

      В РФС есть деньги, поэтому нужно к ним обратиться за помощью, а также
      к спонсорам, которые должны помочь рассчитаться с долгами.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 26 мая 2018, 18:17

      Стадион Петровский вам Зенит должен подарить и останется
      решить вопрос с базой. Вперёд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 26 мая 2018, 14:22

      Как ФК Москва..помнится тоже шумели в РФПЛ и довольно неплохо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 26 мая 2018, 14:10

      Нет повести печальнее на свете
      Чем сказ о неиспорченной Джульете

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 26 мая 2018, 13:09

      ни истории, ни болельщиков, ни игроков...бесполезный проект, закрыть и через 10 лет ни кто не вспомнит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 мая 2018, 12:57

      очень жаль, еще одна неплохая команда погрязла в проблемах.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 26 мая 2018, 12:53

      Три человека это конечно сильно

      2
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