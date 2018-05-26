Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Тосно»: «Доверие со стороны игроков мы почти потеряли. В команде могут остаться чуть ли не три человека»

Гендиректор «Тосно»: «Доверие со стороны игроков мы почти потеряли. В команде могут остаться чуть ли не три человека»

26 мая 2018, 12:40
8

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, как у клуба обстоят дела с долгами, а также заявил, что большинство футболистов могут покинуть команду из-за задержек по зарплате.

«Вопросы по получению лицензии решаем. Общаемся с новыми спонсорами. Есть те, кто готов оказывать финансовую поддержку команде на следующий сезон, но только если клуб будет без долгов. Их сначала старые спонсоры должны закрыть. Будем общаться, решать вопрос.

Положение дел таково, что почти не осталось доверия со стороны футболистов. Подают в Палату по разрешению споров заявления о задержках. В команде может остаться чуть ли не три человека. С новым тренером проблем меньше, есть свои, тренера найдем. Со стадионом тоже нет глобальных проблем, после чемпионата мира в пользование «Тосно» перейдет и база.

Вопрос о переезде нами даже не поднимался. Ключевым в вопросе получения лицензии остается финансовый вопрос», – сказал Матюшенко.

Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Тосно Матюшенко Вячеслав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
A-Den
1527328436
Три человека это конечно сильно
Ответить
OfaZavr
1527328666
очень жаль, еще одна неплохая команда погрязла в проблемах.
Ответить
volfrik
1527329374
ни истории, ни болельщиков, ни игроков...бесполезный проект, закрыть и через 10 лет ни кто не вспомнит
Ответить
Мары
1527333056
Нет повести печальнее на свете Чем сказ о неиспорченной Джульете
Ответить
Федя Кабак
1527333741
Как ФК Москва..помнится тоже шумели в РФПЛ и довольно неплохо
Ответить
vladimir-7
1527347642
В РФС есть деньги, поэтому нужно к ним обратиться за помощью, а также к спонсорам, которые должны помочь рассчитаться с долгами.
Ответить
zigbert
1527413209
Теперь по сути будет создаваться новая команда.
Ответить
Главные новости
Батраков попрощался с «Локомотивом»
01:17
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
Вчера, 22:24
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Байрамян рассказал о методах Юрана
Вчера, 14:34
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
Вчера, 14:10
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
17 августа
2
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
15 августа
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
15 августа
2
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
14 августа
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
14 августа
15
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
13 августа
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
12 августа
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
4
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
27
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+