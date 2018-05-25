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    Путин: «Россия и Япония в финале ЧМ? Беда-то какая будет, если мы проиграем»

    Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о финале ЧМ. Японский премьер заявил, что хотел бы видеть в финале турнира сборные Японии и России.

    Также Путин сравнил современную политическую обстановку с игрой в футбол по правилам дзюдо.

    «Мы сегодня вспоминали о спорте, и мой хороший друг премьер-министр Японии представил себе, что Россия и Япония будут играть в финале чемпионата мира. Это плохой сценарий – а вдруг мы проиграем? Беда-то какая будет, невозможно себе представить. Но дело не в этом.

    В мире складывается ситуация, что все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот какая интересная игра получается — и не совсем футбол, и не дзюдо. Это просто хаос. Вот куда мы движемся и что нас беспокоит. Санкционная дубинка все чаще применяется, не только в отношении России. Конечно, это преодолимо. Российская экономика явно стабилизировалась, несмотря на двойные-тройные удары, связанные с падением цен на наши традиционные экспортные товары. Мы смогли пройти через этот путь и даже в известной степени укрепили свою экономику», – сказал Путин.

    Премьер-министр Японии: «Представляю, что наша сборная будет сражаться в финале ЧМ-2018 с Россией»

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2018 23:04
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 10:05

      Теперь надо ждать появление в футболе дзюдоистов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 26 мая 2018, 08:54

      Вроде про футбол спросили, а он всё про санкции :) Они же не работают, Вова!!!)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 26 мая 2018, 08:53

      Это точно.. но беда начнется раньше - в группе еще..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 26 мая 2018, 06:30

      Финал - нет, а вот в матче за бронзу - вполне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 мая 2018, 05:49

      Путин: "Панама и Иран в финале ? Почему бы и нет ?"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Бухбух 26 мая 2018, 21:22

      а почему бы и нет? это ж как финал Тосно-Авангард))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 26 мая 2018, 00:13

      Володя с юморцой!!!!)))))))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > dendiesel 26 мая 2018, 08:53

      Юмор пятиклассника

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      nefar1on 25 мая 2018, 23:33

      то турнир организуют, то Япония, Вы там совсем *********?

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 мая 2018, 23:22

      Опыт, выработанный годами. Спрашивают одно - отвечает совершенно другое.

      7
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      Рейтинг: +221

      liverbor82 > bset 26 мая 2018, 02:29

      Начал с футбола - закончил экономикой. Это как вообще?

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > liverbor82 26 мая 2018, 08:02

      Высший пилотаж! ..Но Карфаген должен быть разрушен)

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 25 мая 2018, 23:14

      даже лет 200 это было не возможным)))

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