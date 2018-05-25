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  • Путин: «Россия и Япония в финале ЧМ? Беда-то какая будет, если мы проиграем»

Путин: «Россия и Япония в финале ЧМ? Беда-то какая будет, если мы проиграем»

25 мая 2018, 23:04
13

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о финале ЧМ. Японский премьер заявил, что хотел бы видеть в финале турнира сборные Японии и России.

Также Путин сравнил современную политическую обстановку с игрой в футбол по правилам дзюдо.

«Мы сегодня вспоминали о спорте, и мой хороший друг премьер-министр Японии представил себе, что Россия и Япония будут играть в финале чемпионата мира. Это плохой сценарий – а вдруг мы проиграем? Беда-то какая будет, невозможно себе представить. Но дело не в этом.

В мире складывается ситуация, что все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот какая интересная игра получается — и не совсем футбол, и не дзюдо. Это просто хаос. Вот куда мы движемся и что нас беспокоит. Санкционная дубинка все чаще применяется, не только в отношении России. Конечно, это преодолимо. Российская экономика явно стабилизировалась, несмотря на двойные-тройные удары, связанные с падением цен на наши традиционные экспортные товары. Мы смогли пройти через этот путь и даже в известной степени укрепили свою экономику», – сказал Путин.

Премьер-министр Японии: «Представляю, что наша сборная будет сражаться в финале ЧМ-2018 с Россией»

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Япония Россия Путин Владимир
Комментарии (13)
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absent32
1527279255
даже лет 200 это было не возможным)))
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bset
1527279779
Опыт, выработанный годами. Спрашивают одно - отвечает совершенно другое.
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nefar1on
1527280394
то турнир организуют, то Япония, Вы там совсем *********?
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dendiesel
1527282831
Володя с юморцой!!!!)))))))))))
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Бухбух
1527302962
Путин: "Панама и Иран в финале ? Почему бы и нет ?"
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victosha
1527305412
Финал - нет, а вот в матче за бронзу - вполне.
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mihail200606
1527314008
Это точно.. но беда начнется раньше - в группе еще..
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la verdad
1527314065
Вроде про футбол спросили, а он всё про санкции :) Они же не работают, Вова!!!)))
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zigbert
1527404730
Теперь надо ждать появление в футболе дзюдоистов.
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