Путин: «Россия и Япония в финале ЧМ? Беда-то какая будет, если мы проиграем»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о финале ЧМ. Японский премьер заявил, что хотел бы видеть в финале турнира сборные Японии и России.

Также Путин сравнил современную политическую обстановку с игрой в футбол по правилам дзюдо.

«Мы сегодня вспоминали о спорте, и мой хороший друг премьер-министр Японии представил себе, что Россия и Япония будут играть в финале чемпионата мира. Это плохой сценарий – а вдруг мы проиграем? Беда-то какая будет, невозможно себе представить. Но дело не в этом.

В мире складывается ситуация, что все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот какая интересная игра получается — и не совсем футбол, и не дзюдо. Это просто хаос. Вот куда мы движемся и что нас беспокоит. Санкционная дубинка все чаще применяется, не только в отношении России. Конечно, это преодолимо. Российская экономика явно стабилизировалась, несмотря на двойные-тройные удары, связанные с падением цен на наши традиционные экспортные товары. Мы смогли пройти через этот путь и даже в известной степени укрепили свою экономику», – сказал Путин.

Премьер-министр Японии: «Представляю, что наша сборная будет сражаться в финале ЧМ-2018 с Россией»