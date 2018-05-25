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  • Премьер-министр Японии: «Представляю, что наша сборная будет сражаться в финале ЧМ-2018 с Россией»

Премьер-министр Японии: «Представляю, что наша сборная будет сражаться в финале ЧМ-2018 с Россией»

25 мая 2018, 18:34
15

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мечтает увидеть финал чемпионата мира-2018, в котором команда его страны сыграет с Россией.

«В этом году уже совсем скоро в Россию приедет сборная Японии по футболу для того, чтобы участвовать в чемпионате мира. Мы можем представить себе, что сборная Японии, одержав победы во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией. Такие мечты посещают меня сейчас.

Эммануэль (прим. – Макрон, президент Франции) и Кристин (прим. – Лагард, директор-распорядитель МВФ, ранее министр экономики и финансов Франции), я наберусь смелости сказать это перед вами. В моей мечте французы проиграют нашей сборной в полуфинале чемпионата мира. Конечно, Эммануэль сейчас подумал, что это скорее Франция разгромит Японию, но если уж мечтать, то мечтать по-крупному. Давайте помечтаем», – сказал Абэ.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Япония Россия
Комментарии (15)
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Боцман59rus
1527262686
мечтаем то мы по крупному, но вот беда -воруем тоже.))))
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Полная Канистра
1527263138
всё возможно это даже хорошо что такие мысли водятся Только в другое время и на другой планете
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shinnik
1527263434
"Гибель Японии"-2-й сезон.
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insider_retro
1527263886
Если наши доберутся (свят-свят!..) до финала, то для японцев там тогда будет уничтожение со всей пролетарской ненавистью!..)) Чего бы это не стоило!..))
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Евгений Агеев
1527264578
Товарищ явно что то принял. Теперь всю сборную Японии придется проверить на допинг)
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alex1951
1527264978
Синдзо-сан,чё пил,чем закусывал? Народ хочит знать)))))
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victosha
1527265973
До финала не дотянут, в полуфинале сольют
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OfaZavr
1527266511
это больше похоже на дикие фантазии в тяжелом бреду)) мечты они все равно более менее адекватные и хоть какие-то пусть немного но реальные должны быть)
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zigbert
1527274991
Абэ мыслит масштабно по крупному.
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Makaweli
1527370085
Раз в жизни и палка стреляет, вы ещё можете надеяться на чудо, Греция вам в пример, Северная Корея (полуфинал), Португалия, Дания, в прошлом году в России было чудо спартак стал чемпионом России, главное верить в чудеса, на сборную России это не распространяется, ибо ноги НОЛЬ!
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