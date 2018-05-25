Премьер-министр Японии: «Представляю, что наша сборная будет сражаться в финале ЧМ-2018 с Россией»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мечтает увидеть финал чемпионата мира-2018, в котором команда его страны сыграет с Россией.

«В этом году уже совсем скоро в Россию приедет сборная Японии по футболу для того, чтобы участвовать в чемпионате мира. Мы можем представить себе, что сборная Японии, одержав победы во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией. Такие мечты посещают меня сейчас.

Эммануэль (прим. – Макрон, президент Франции) и Кристин (прим. – Лагард, директор-распорядитель МВФ, ранее министр экономики и финансов Франции), я наберусь смелости сказать это перед вами. В моей мечте французы проиграют нашей сборной в полуфинале чемпионата мира. Конечно, Эммануэль сейчас подумал, что это скорее Франция разгромит Японию, но если уж мечтать, то мечтать по-крупному. Давайте помечтаем», – сказал Абэ.