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    Премьер-министр Японии: «Представляю, что наша сборная будет сражаться в финале ЧМ-2018 с Россией»

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мечтает увидеть финал чемпионата мира-2018, в котором команда его страны сыграет с Россией.

    «В этом году уже совсем скоро в Россию приедет сборная Японии по футболу для того, чтобы участвовать в чемпионате мира. Мы можем представить себе, что сборная Японии, одержав победы во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией. Такие мечты посещают меня сейчас.

    Эммануэль (прим. – Макрон, президент Франции) и Кристин (прим. – Лагард, директор-распорядитель МВФ, ранее министр экономики и финансов Франции), я наберусь смелости сказать это перед вами. В моей мечте французы проиграют нашей сборной в полуфинале чемпионата мира. Конечно, Эммануэль сейчас подумал, что это скорее Франция разгромит Японию, но если уж мечтать, то мечтать по-крупному. Давайте помечтаем», – сказал Абэ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2018 18:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 27 мая 2018, 00:28

      Раз в жизни и палка стреляет, вы ещё можете надеяться на чудо, Греция вам в пример, Северная Корея (полуфинал), Португалия, Дания, в прошлом году в России было чудо спартак стал чемпионом России, главное верить в чудеса, на сборную России это не распространяется, ибо ноги НОЛЬ!

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 22:03

      Абэ мыслит масштабно по крупному.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 25 мая 2018, 20:03

      Да уж. Клоуном у него, по моему бы лучше получилось, чем премьером.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 19:41

      это больше похоже на дикие фантазии в тяжелом бреду)) мечты они все равно более менее адекватные и хоть какие-то пусть немного но реальные должны быть)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      victosha 25 мая 2018, 19:32

      До финала не дотянут, в полуфинале сольют

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 25 мая 2018, 19:16

      Синдзо-сан,чё пил,чем закусывал?
      Народ хочит знать)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 25 мая 2018, 19:09

      Товарищ явно что то принял. Теперь всю сборную Японии придется проверить на допинг)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +204

      D A N I L 25 мая 2018, 19:07

      Разве что в FIFA -18

      0
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 25 мая 2018, 19:02

      шутник

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 мая 2018, 18:58

      Если наши доберутся (свят-свят!..) до финала, то для японцев там тогда будет уничтожение со всей пролетарской ненавистью!..)) Чего бы это не стоило!..))

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