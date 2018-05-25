Тренер сборной Дании – об игре Франции: «Ничего особенного»

Главный тренер сборной Дании Аге Хареиде уверен, что его команда может составить конкуренцию сборной Франции на групповом этапе чемпионата мира-2018 в России.

«Сборная Франции еще предстоит поработать над командной игрой. Сейчас у них нет такого лидера, как Зидан, который знал, как сплотить команду.

Команды с вершины рейтинга ФИФА являются лучшими на чемпионате мира. Но это не относится Франции. Я видел игру французов ​​против Польши и Швеции в Стокгольме. Ничего особенного», – приводит слова Хареиде Jyllands-Posten.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля. Дания сыграет в одной группе с Францией, Австралией и Перу.