Тренер сборной Дании – об игре Франции: «Ничего особенного»

Смело, конечно... но...
Францию мы уже обыгрывали на ЧМ-2002, с Зиданом, Анри и Трезеге в составе. Так что всё возможно.
Да и Оге хороший тренер, доказал уже.
Дания если кураж поймает, уделать может много кого (Польша и Ирландия докажут). Нынешний состав сильный. Шмейхель, Кристенсен, Дилэйни и Эриксен - игроки мирового класса. Остальные тоже не лаптем щи хлебают.
Если всё будет нормально, Дания выйдет из группы. Австралия и Перу классом гораздо ниже. А дальше уж как карты лягут. Выход в 1/8 после 6 лет стагнации - уже большой успех!
Главный тренер сборной Дании Аге Хареиде уверен, что его команда может составить конкуренцию сборной Франции на групповом этапе чемпионата мира-2018 в России.
«Сборная Франции еще предстоит поработать над командной игрой. Сейчас у них нет такого лидера, как Зидан, который знал, как сплотить команду.
Команды с вершины рейтинга ФИФА являются лучшими на чемпионате мира. Но это не относится Франции. Я видел игру французов против Польши и Швеции в Стокгольме. Ничего особенного», – приводит слова Хареиде Jyllands-Posten.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля. Дания сыграет в одной группе с Францией, Австралией и Перу.