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    Тренер сборной Дании – об игре Франции: «Ничего особенного»

    Главный тренер сборной Дании Аге Хареиде уверен, что его команда может составить конкуренцию сборной Франции на групповом этапе чемпионата мира-2018 в России.

    «Сборная Франции еще предстоит поработать над командной игрой. Сейчас у них нет такого лидера, как Зидан, который знал, как сплотить команду.

    Команды с вершины рейтинга ФИФА являются лучшими на чемпионате мира. Но это не относится Франции. Я видел игру французов ​​против Польши и Швеции в Стокгольме. Ничего особенного», – приводит слова Хареиде Jyllands-Posten.

    Чемпионат мира-2018 пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля. Дания сыграет в одной группе с Францией, Австралией и Перу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2018 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 25 мая 2018, 10:14

      Смело, конечно... но...
      Францию мы уже обыгрывали на ЧМ-2002, с Зиданом, Анри и Трезеге в составе. Так что всё возможно.
      Да и Оге хороший тренер, доказал уже.
      Дания если кураж поймает, уделать может много кого (Польша и Ирландия докажут). Нынешний состав сильный. Шмейхель, Кристенсен, Дилэйни и Эриксен - игроки мирового класса. Остальные тоже не лаптем щи хлебают.
      Если всё будет нормально, Дания выйдет из группы. Австралия и Перу классом гораздо ниже. А дальше уж как карты лягут. Выход в 1/8 после 6 лет стагнации - уже большой успех!

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